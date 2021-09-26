عامل غير متوقع في منزلك قد يكون مسؤولا عن شخيرك.. وهكذا تتخلص منه

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني نحو ملياري شخص في جميع أنحاء العالم من الشخير، وهي مشكلة يُعتقد أنها تحدث عند الرجال أكثر من النساء.

ويمكن أن يرجع الشخير أحيانا إلى خيارات نمط الحياة، وهناك العديد من الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى الشخير، مثل التدخين، أو قلة النوم، أو انحراف الحاجز الأنفي، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وفي حين أن هذه الأسباب معروفة لدى الكثيرين، إلا أن الخبراء حذروا أيضا من أن تلوث الهواء في المنزل قد يكون له تأثير أيضا على الشخير.

وقال ديفيد ماكدونالد، مؤسس Filter King، إن جودة الهواء الذي يتنفسه شخص ما يمكن أن يحدث فرقا كبيرا.

وأشار: "إذا كنت تعاني من مشاكل في التنفس أثناء الليل، فهناك عدد من الخطوات البسيطة التي يمكنك اتخاذها لزيادة جودة تنفسك وضمان نوم أفضل ليلا".

وتابع: "تنظيف منزلك بشكل منتظم، وإدخال النباتات المنزلية ومراقبة درجة الحرارة من حولك، ما هي إلا بعض العوامل القليلة التي يجب مراعاتها".

وأوضح: "جميعنا نريد نوما جيدا ليلا، لذا من المهم أن نفعل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك".

وهنا يسلط ديفيد الضوء على الأشياء الخمسة التي يمكنك القيام بها والتي يمكنها تقديم المساعدة.

1. التدخين فقط في الهواء الطلق

أوضح ديفيد أن التدخين من أكبر العوامل التي تساهم في مشاكل التنفس، سواء كنت مدخنا أم لا.

وأضاف: "إن وجود دخان غير مباشر يمكن أن يؤثر على جودة الهواء من حولك وعلى تنفسك. مع وضع هذا في الاعتبار، يجب أن يتم التدخين فقط في الهواء الطلق، لترك الهواء الداخلي نظيفا قدر الإمكان".

2. شراء نبات منزلي

يقول ديفيد إن النباتات المنزلية لها الكثير من الفوائد وستساعد في تنقية الهواء من حولك.

ويشرح: "يمكن للنباتات أن تطلق كميات كبيرة من الأكسجين، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على التنفس، بالإضافة إلى إضفاء مظهر زخرفي على منزلك".

وكشف أخصائيو النباتات الداخلية في Leafy عن أفضل الخيارات عندما يتعلق الأمر بالنباتات المنزلية لتحسين جودة الهواء، حيث قال دانيال بروس إن نباتات "الذَلَب" (أو لسان الجن أو نبات الثعبان أو جلد النمر) هي واحدة من أفضل الخيارات.

وأوضح: "هذا بسبب مستوى الأكسجين الذي تنتجه، بالإضافة إلى قدرتها على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، وهذا يجعلها محاربة رائعة ضد الحساسية المحمولة جوا".

كما أدرج الخبراء نبات بوسطن فيرنز، وزنابق السلام، ضمن النباتات المنزلية الجيدة، وأوضح أن زنابق السلام معروف بمكافحة جراثيم العفن، حيث تمتصها كغذاء، بالإضافة إلى السموم الأخرى المحمولة في الهواء والتي تسبب مشاكل تنفس البشر، وهذه النباتات مثالية للغرفة ذات الرطوبة العالية حيث يتراكم العفن عادة.

3. تنظيف مرشحات الهواء

ارتبطت زيادة تلوث الهواء بمشاكل التنفس أثناء النوم. وقال ديفيد إنه من المهم التأكد من أن الهواء من حولك مصفى ونظيف قدر الإمكان.

وأضاف: "نظف مرشحات الهواء بشكل منتظم قدر الإمكان، حيث سيسمح لك ذلك بالتنفس بشكل أفضل طوال الليل".

4. القضاء على مسببات الحساسية

من المهم أن تحافظ على منزلك نظيفا لتقليل كمية المواد المسببة للحساسية والبكتيريا التي يتم إنتاجها.

ويشرح ديفيد: "بمجرد تنظيف الأسطح من حولك، سيقلل ذلك من فرص حدوث صعوبات في التنفس في الليل ويقلل من فرص الشخير".

5. حافظ على درجة حرارة ثابتة

أشارت الدراسات إلى أنه عندما ترتفع درجات الحرارة، خاصة خلال الأشهر الأكثر دفئا، سيتأثر تنفسك أثناء النوم، لذلك، يوصي الخبراء الطبيون بأن تنام في درجة حرارة تبلغ نحو 18.3 درجة مئوية، لأن ذلك سيقلل من فرص الإصابة بمشاكل التنفس، وبالتالي سيقلل من الشخير.