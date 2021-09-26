أنثوية ساحرة.. أبرز إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

انطلق مساء اليوم السبت حفل افتتاح الدورة السابعة والثلاثين من حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، في حضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وحشد كبير من نجوم وصناع السينما.

وتألقت العديد من النجمات بإطلالاتهن التي خطفت الأنظار والتي نستعرضها لكم خلال الألبوم المرفق بالأعلى، والسطور التالية.

-إلهام شاهين

تألقت الفنانة إلهام شاهين خلال مشاركتها، وظهرت بإطلالة أنثوية، حيث ارتدت فستانًا واسع وطويل باللون الأسود بقصة أوفشولدر، مفتوح على الصدر.

وأظهرت أناقة الإطلالة من خلال الاعتماد على الإكسسووارات، حيث ارتدت عقد وقرطين وخاتم من نفس الشكل بأحجار سوداء، كما اختارت تسريحة الشعر القصير، ومن الناحية الجمالية اعتمدت إلهام شاهين على الألوان الهادئة بينما تعمدت اظهار عينيها برسمهما بالكحل الأسود.

-هالة صدقي

طلّت الفنان هالة صدقي بإطلالة مميزة على السجادة الحمراء، وارتدت فستانًا قصيرًا باللون الأسود اللامع بقصة الحمالات، بصيحة الستينات، وانتعلت حذاء مفتوح باللون السيلفر، كما نسقت مع الإطلالة حقيبة يد من نفس لون الحذاء.

واعتمدت تسريحة الشعر المموج المنسدل على الكتفين، بينما من الناحية الجمالية اختارت الاعتماد على ألوان رقيقة وهادئة.

-رانيا فريد شوقي

تألقت الفنانة رانيا فريد شوقي خلال ظهورها، وظهرت مرتدية فستانًا قصير، وناعم من الستان باللون الأسود، بحزام ذهبي على الوسط، لتبرز أنوثتها ورقي إطلالتها، ونسقت مع الإطلالة حقيبة يد سوداء صغيرة برسومات الشفاه الحمراء، كما انتعلت حذاء مفتوح باللون الأسود أيضًا.

واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل على الجنب، بينما من الناحية الجمالية فاحتارت مكياجًا قويًا يبرز ملامحها، فوضعت لون أحمر ناري للشفاه.

-بوسي شلبي

طلت الإعلامية بوسي شلبي، بفستان باللون الأخضر بقصة الأوف شولدر، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عيونها.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

-منال سلامة

تألقت الفنانة منال سلامة خلال مشاركتها، وارتدت فستانًا باللون الأبيض، بقصة الأوفشولدر، منقوش في الجزء الأعلى وعلى الوسط باللون السيلفر.

واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل على الكتف، بينما من الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا يتماشى مع لون بشرتها، ولون روج أحمر.