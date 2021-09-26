هل يسبب النوم بشعر مبلل المرض؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تحرص الكثير من السيدات على تجفيف الشعر بعد غسله، لكن في بعض الأحيان تتركه أخريات دون تجفيفه، لتجد نفسها ترتكب خطأ قد يسبب لها العديد من المشاكل، خاصة إذا كانت تعتاد الحصول على حمام ساخن قبل النوم مباشرة دون الاهتمام بتجفيف الشعر قبل النوم، بحسب ما ذكر موقع kompas.

وعادة ما ينصح بتجفيف الشعر اعتقادًا بأن تركه مبلل يمكن أن يجعلنا نصاب بنزلة برد، خاصة عندما يكون الطقس بارداً، ووفقًا لما قاله أخصائي طب الأسرة، ماثير جولدمان، فإن الشعر الرطب ليس سببًا لنزلات البرد.

وقال: "الكائنات الدقيقة مثل الفيروسات التي تسبب أعراض نزلات البرد والانفلونزا تعد درجات الحرارة الباردة بيئة جيدة لانتشار الفيروسات، مثل فيروسات الأنف (سبب شائع للأنفلونزا)، عبر الهواء، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأبحاث التي تظهر أن نقص ضوء الشمس وفيتامين (د) يلعب أيضًا دورًا في ضعف جهاز المناعة أو انخفاض القدرة على الاستجابة للعدوى.

عندما يتجمع الناس في الداخل لتجنب درجات الحرارة القصوى، تميل العدوى المحمولة جواً إلى أن تكون كبيرة وتنتشر بسهولة أكبر من شخص إلى آخر، فتتكاثر البكتيريا والفطريات في البيئات الدافئة والرطبة، وهذا هو السبب في أن عدوى الخميرة شائعة جدًا في ثنايا وشقوق جسمك، فهذه المناطق هي المكان الذي يميل فيه العرق إلى التراكم - وهو دافئ ورطب بالطبع.

يقول جولدمان: "إذا كان شعرك مبللًا وكان على اتصال بكائنات دقيقة، فهناك احتمال كبير للإصابة بالعدوى، وتزداد مخاطر الإصابة بالعدوى عند النوم بشعر مبلل".

الشعر المبلل أثناء النوم سيجعل العفن والبكتيريا تلوث الوسائد أو الملاءات، وهو ما سيؤدي إلى خطر الإصابة بالتهابات مثل ما يلي:

-داء الرشاشيات

يمكن أن تكون هذه العدوى خطيرة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي أو ضعف في جهاز المناعة، ويحدث هذا بسبب الفطريات التي توجد عادة على الوسائد، والتي يمكن أن تتعفن في الرطوبة التي يسببها الشعر الرطب.

-التهاب الجريبا الملاسيزية

هذه العدوى تسبب الحكة مثل حب الشباب الناجم عن عدوى فطرية في بصيلات الشعر وتتفاقم بسبب التعرق، هذا يمكن أن يؤدي إلى قشرة الرأس أو التهاب جلد فروة الرأس.

-سعفة فروة الرأس

تسبب سعفة فروة الرأس أو سعفة الرأس عدوى فطرية شديدة العدوى، تؤدي هذه الحالة إلى ظهور طفح جلدي أحمر اللون يسبب الحكة، مما قد يؤدي إلى ظهور بقع صلعاء.