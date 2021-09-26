الامارات | عيضة المنهالي: «إكسبو 2020 دبي» سيدهش العالم وسيرسم المستقبل للبشرية

شكرا لقرائتكم خبر عن عيضة المنهالي: «إكسبو 2020 دبي» سيدهش العالم وسيرسم المستقبل للبشرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الفنان الإماراتي، عيضة المنهالي، خلال زيارته إلى «إكسبو 2020 دبي»، فخره بأن يقام هذا الحدث العالمي على أرض الإمارات، وهو نتيجة العمل المستمر من النجاحات الاستثنائية للإمارات أمام شعوب العالم، وقال: «سيندهش العالم من حجم التجهيزات والإمكانات الضخمة التي أعدت من أجل استقبال العالم في هذا الحدث، فهو فخر لكل إماراتي وعربي».

جاء ذلك خلال زيارته لموقع «إكسبو 2020» في دبي، بدعوة رسمية من إدارة «إكسبو 2020 دبي»، تجول خلالها بين أجنحة الموقع ودول المشاركة، بالإضافة إلى ساحة الوصل، التي تعد درة تاج موقع «إكسبو 2020 دبي»، حيث قال: «إكسبو 2020 دبي سيكون منصة إماراتية بامتياز، تجسد طموح قيادتها الرشيدة في تعزيز التعاون مع جميع دول العالم وشعوبها، وسيكون هناك دور مهم للفنون والثقافة».

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