«نور» عشقت الرسم وحولت شارعها لساحة فنية.. ومحافظ القاهرة كرمها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حولت شارعها إلى لوحة فنية جميلة مستغلة موهبتها في الرسم وإجازة الصيف لتجميل المنطقة التي تقطن بها، هي نور سيد الطويل، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية التجارة بجامعة عين شمس، التي أكدت أن موهبتها انطلقت في الرسم وهي في سن صغيرة، قائلة: كان حلمي الالتحاق بكلية الفنون الجميلة، ولكن حالت الظروف دون ذلك فأردت العمل على تطوير موهبتي بنفسى، وقمت بالرسم على التيشيرتات وأكواب الشاي، ثم الرسم على الحائط، ومنذ شهرين ونصف بدأت الرسم على جدران الشارع ووجدت استحسان من جانب البعض، مما دفعني إلى استكمال رسم وتجميل جدران المنازل بشارعنا الذي أطلق عليه السكان شارع «الألوان» بعد نجاحي في تطويره بتشجيع السكان وأهالي منطقة «عين شمس» التي أعيش بها.

شهرين ونصف لتجميل الشارع

وأضافت نور لـ«الوطن» أنها وجدت تشجيعا كبيرا، رغم اندهاش البعض في بداية الأمر من ارتدائها ملابس النقاشين للقيام لإنجاز مهمتا بالشارع، ولكن بمجرد ظهور الرسومات بشكل جميل تبدل الحال ووجدت سعادة من السكان، الذين طالبوها باستكمال المهمة وتجميل الشارع كله بالرسومات، واستغرقت المهمة شهرين ونصف لإتمام تجميل الشارع بالجهود الذاتية ومعاونة الأسر القاطنة بالشارع، وتمنت أن تسمح لها محافظة القاهرة بتطوير أحد الأماكن العامة وتجميلها.

المحافظ كرمها ومنحها شهادة تقدير

وأكدت نور، أن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اتصل بها مؤخرا للتهنئة على تجميل الشارع ودعاها لتكريمها بالمحافظة، مشيدا بالدور الإيجابي في تجميل شارع «المؤسسة» بعين شمس، مع منحها شهادة تقدير.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن هذه المبادرة التطوعية الفردية تدل على حب الفتاة لبلدها، وانتمائها للمكان الذي تقطن فيه، ورغبتها في أن يظهر بأجمل صورة، مشيراً إلى أنه سيتم الاستعانة بها في عدد من المبادرات التجميلية لشوارع العاصمة قريبا، داعيا الشباب الذين يملكون نفس الموهبة للاقتداء بها، ومشاركتها في خدمة المجتمع المحيط بهم، مؤكداً أنها نموذج مشرف لأبناء العاصمة.