دراسة: عصير الرمان يساعد على خفض نسبة السكر بالدم خلال 30 دقيقة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يبحث مرضى السكري عن المشروبات والأغذية التي تساعد على خفض نسبة السكر في الدم، لضمان إنتاج الأنسولين بشكل جيد، ويساعد عصير الرمان على تنظيم نسبة السكر في الدم، خاصة لمرضى السكري من النوع الثاني.

وأوضحت دراسة نشرت في مجلة «Current Developments in Nutrition»، فوائد تناول جرعة واحدة من عصير الرمان لخفض نسبة السكري في الدم.

فوائد تناول عصير الرمان لمرضى السكري

اختبرت الدراسة بيانات 20 شخصا بعد تناول كوب من الماء وأشخاص آخرين لكوب من عصير الرمان مع 18.6 جراما من الجلوكوز و18.3 جراما من الفركتوز، حتى تتناسب مع محتوى السكر في عصير الرمان، بحسب ما ذكره موقع «روسيا اليوم».

واتضح من خلال الدراسة أن جميع المشتركين لم يغير تناول الماء مستويات السكر في الدم لديهم، ولوحظ توسط مستويات الأنسولين بعد 30 دقيقة من شرب عصير الرمان مقارنة بمياه السكر.

ويوفر عصير الرمان فوائد إضافية لمرضى السكري، وكان الاكتشاف الرئيسي من خلال الدراسة أن السكريات الموجودة في عصير الرمان على الرغم من تشابهها في خصائصها مع سكريات عصير الفاكهة الأخرى، لم تؤثر سلبا على مؤشرات مرض السكري، وأثبتت الدراسة قدرة عصير الرمان على تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

وأوضح الدكتور عز طه، استشاري أمراض الباطنة، أن لعصير الرمان الكثير من الفوائد للجسم من ضمنها العمل على ضبط مستوى السكر في الدم، بالإضافة لفوائده في التقليل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

وأضاف أثناء حديثه لـ «هُن»، أن عصير الرمان يحتوى على نسبة مماثلة من السكر الموجود في أي عصير فواكه، ولكن بعض الدراسات أظهرت أن تناول عصير الرمان لمدة ثلاثة أشهر يساهم في التقليل من مخاطر ومضاعفات مرض السكري مع استمرار نسبة السكر في الدم مستقرة.

أعراض مرض السكري من النوع الثاني

ومن الأعراض التي تظهر على مرضى السكري من النوع الثاني ببطء، كما ذكرها موقع «Mayo Clinic».

تزايد الإحساس بالعطش.

التبول أكثر من المعتاد وخاصة ليلا.

تزايد الإحساس بالجوع.

فقدان الوزن غير المتعمد بشكل مفاجئ.

الإرهاق.

تشوش الرؤية.

بطء شفاء القروح.

تكرار حالات العدوى.

الشعور بوخز في اليدين أو القدمين.

ظهور مناطق في البشرة بلون داكن وتكون أحيانا في منطقتي الرقبة أو تحت الإبطين.