بفستان أسود.. إلهام شاهين بإطلالة ساحرة في مهرجان الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تألقت الفنانة إلهام شاهين خلال مشاركتها بمهرجان الإسكندرية في دورته الـ 37، الذي انطلق مساء اليوم السبت.

وظهرت إلهام شاهين بإطلالة أنثوية، حيث ارتدت فستانًا واسع وطويل باللون الأسود بقصة أوفشولدر، مفتوح على الصدر.

وأظهرت أناقة الإطلالة من خلال الاعتماد على الإكسسووارات، حيث ارتدت عقد وقرطين وخاتم من نفس الشكل بأحجار سوداء، كما اختارت تسريحة الشعر القصير.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت إلهام شاهين على الألوان الهادية بينما تعمدت اظهار عينيها برسمهما بالكحل الأسود.

وانطلق مهرجان الإسكندرية السينمائي مساء اليوم السبت، في دورته الـ٣٧، بحضور الناقد السينمائى الأمير أباظة رئيس المهرجان، ومن المقرر أن تشهد هذه الدورة تكريم الفنان خالد الصاوي، والمخرج عمر عبدالعزيز، والفنانة سلوى خطاب.