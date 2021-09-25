هالة صدقي تخطف الأنظار بإطلالة من الستينات في مهرجان الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير- حازم جودة

طلّت الفنان هالة صدقي بإطلالة مميزة على السجادة الحمراء بفعاليات افتتاح مهرجان الإسكندرية في دورته الـ 37، الذي انطلق مساء اليوم السبت.

هالة ارتدت فستانًا قصيرًا باللون الأسود اللامع بقصة الحمالات، بصيحة الستينات، وانتعلت حذاء مفتوح باللون السيلفر، كما نسقت مع الإطلالة حقيبة يد من نفس لون الحذاء.

واعتمدت تسريحة الشعر المموج المنسدل على الكتفين، بينما من الناحية الجمالية اختارت الاعتماد على ألوان رقيقة وهادئة.

وانطلق مهرجان الإسكندرية السينمائى مساء اليوم السبت، في دورته الـ٣٧، بحضور الناقد السينمائى الأمير أباظة رئيس المهرجان، ومن المقرر أن تشهد هذه الدورة تكريم الفنان خالد الصاوي، والمخرج عمر عبدالعزيز، والفنانة سلوى خطاب.