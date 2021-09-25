منال سلامة تتألق بإطلالة جذابة في مهرجان الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير- حازم جودة

تألقت الفنانة منال سلامة خلال مشاركتها بمهرجان الإسكندرية في دورته الـ 37، الذي انطلق مساء اليوم السبت.

وارتدت منال سلامة فستانًا باللون الأبيض، بقصة الأوفشولدر، منقوش في الجزء الأعلى وعلى الوسط باللون السيلفر.

واعتمدت تسريحة الشعر المنسدب على الكتف، بينما من الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا يتماشى مع لون بشرتها، ولون روج أحمر.

وانطلق مهرجان الإسكندرية السينمائي مساء اليوم السبت، في دورته الـ٣٧، بحضور الناقد السينمائى الأمير أباظة رئيس المهرجان، ومن المقرر أن تشهد هذه الدورة تكريم الفنان خالد الصاوي، والمخرج عمر عبدالعزيز، والفنانة سلوى خطاب.