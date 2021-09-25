10 علامات تنذرك قبل إصابتك بالفشل الكلوي.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الكلى عضو مهم في جسم الإنسان، وهي مسؤولة عن تصفية الدم وإزالة السموم، وهناك العديد من الأعراض التي تنذرك قبل إصابتك بالفشل الكلوي، لذا يجب الانتباه إليها ومعرفتها، كما ذكر موقع "webmd".

1- التعب الدائم:

ترشح الكلى الفضلات من دمك وتشحنها في بولك، وعندما لا تعمل بشكل صحيح، يمكن أن تتراكم السموم لذا قد تشعر أنك متعب أو ضعيف أو تواجه صعوبة في التركيز.

كما تصنع الكلى هرمونًا يخبر جسمك بتكوين خلايا الدم الحمراء، وإذا كان لديك عدد أقل منها، فلن يتمكن دمك من إيصال الكثير من الأكسجين إلى عضلاتك وعقلك بقدر ما يحتاجون إليه.

2- قلة النوم:

تشير الدراسات إلى وجود صلة محتملة بين توقف التنفس أثناء النوم وأمراض الكلى المزمنة (CKD)، والتي تتلف أعضائك بمرور الوقت وقد تؤدي إلى الفشل الكلوي، وقد يؤذي انقطاع النفس النومي كليتيك جزئيًا عن طريق منع جسمك من الحصول على ما يكفي من الأكسجين، وقد يتسبب مرض الكلى المزمن بدوره في توقف التنفس أثناء النوم عن طريق تضييق الحلق وتراكم السموم وطرق أخرى.

3- حكة في الجلد:

قد يحدث هذا إذا لم تتمكن الكلى من طرد السموم وتتراكم في الدم، ويمكن أن يتسبب ذلك في حدوث طفح جلدي أو يجعلك تشعر بالحكة في كل مكان.

وبمرور الوقت، قد لا تتمكن الكليتان من موازنة المعادن والعناصر الغذائية في جسمك، وهذا يمكن أن يؤدي إلى أمراض المعادن والعظام، والتي يمكن أن تجعل بشرتك جافة وحكة.

4- تورم الوجه والقدمين:

عندما لا تتمكن الكلى من التخلص من الصوديوم جيدًا، تتراكم السوائل في جسمك، وقد يؤدي ذلك إلى انتفاخ اليدين أو القدمين أو الكاحلين أو الساقين أو انتفاخ الوجه، وقد تلاحظ تورمًا خاصة في قدميك وكاحليك، ويمكن أن يظهر تسرب البروتين في البول على شكل انتفاخ حول عينيك.

5- تشنجات العضلات:

يمكن أن تكون التشنجات في ساقيك وفي أي مكان آخر علامة على ضعف وظائف الكلى، وقد يؤدي عدم التوازن في مستويات الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم أو الإلكتروليتات الأخرى إلى مقاطعة عمل عضلاتك وأعصابك.

6- ضيق التنفس:

عندما تكون مصابًا بالفشل الكلوي، لا تفرز أعضائك ما يكفي من هرمون يسمى إرثروبويتين، وتساعد الهرمونات جسمك على تكوين خلايا الدم الحمراء، وبدونها، يمكن أن تصاب بفقر الدم وتشعر بضيق في التنفس.

7- الرأس الضبابي:

عندما لا تصفي الكلى جميع النفايات من جسمك، يمكن أن تؤثر السموم على عقلك، وقد يمنع فقر الدم أيضًا عقلك من الحصول على الأكسجين الذي يحتاجه، وقد تشعر بالدوار وتجد صعوبة في التركيز والذاكرة، وقد تصبح مرتبكًا لدرجة أنك تواجه مشكلة في المهام البسيطة.

8- الشهية المنخفضة:

يمكن أن يسبب الفشل الكلوي الغثيان والقيء واضطراب المعدة، وقد يتركك ذلك مع القليل من الرغبة في تناول الطعام، وقد يؤدي ذلك في بعض الأحيان إلى فقدان الوزن.

9- التنفس الكريهة:

عندما لا تستطيع الكليتان تصفية الفضلات، يمكن أن تتسبب في حالة تسمى بولينا، ويمكن أن تجعل فمك برائحة كريهة، أيضًا، يمكن للسموم الموجودة في مجرى الدم أن تمنح الطعام طعمًا معدنيًا أو غير مذاق.

10- بول رغوي أو بني أو دموي:

يمكن أن يكون البول الفقاعي علامة على وجود الكثير من البروتين يسمى الألبومين، ويمكن أن ينتج عن مشاكل الكلى، لذلك يمكن أن يكون لون البول بنيًا أو شاحبًا جدًا، وقد تؤدي وظيفة الكلى المعيبة أيضًا إلى تسرب الدم إلى المثانة، ويمكن أيضًا أن يكون الدم في البول ناتجًا عن حصوات الكلى أو الأورام أو العدوى.