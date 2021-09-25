بحقيبة يد غير تقليدية.. رانيا فريد شوفي متألقة في مهرجان الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تألقت الفنانة رانيا فريد شوقي خلال ظهورها على السجادة الحمراء بمهرجان الإسكندرية في دورته الـ 37.

وظهرت رانيا مرتدية فستانًا قصير، وناعم من الستان باللون الأسود، بحزام ذهبي على الوسط، لتبرز أنوثتها ورقي إطلالتها.

ونسقت مع الإطلالة حقيبة يد سوداء صغيرة برسومات الشفاه الحمراء، كما انتعلت حذاء مفتوح باللون الأسود أيضًا.

واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل على الجنب، بينما من الناحية الجمالية فاحتارت مكياجًا قويًا يبرز ملامحها، فوضعت لون أحمر ناري للشفاه.

وانطلق مهرجان الإسكندرية السينمائي مساء اليوم السبت، في دورته الـ٣٧، بحضور الناقد السينمائى الأمير أباظة رئيس المهرجان، ومن المقرر أن تشهد هذه الدورة تكريم الفنان خالد الصاوي، والمخرج عمر عبدالعزيز، والفنانة سلوى خطاب.