4 أعراض توضح إصابتك بمشاكل خطيرة في الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يعمل الكبد الكثير للحفاظ على صحتك، خاصةً العمل كمرشح لجسمك للتخلص من السموم، ولكن عندما تفرط في تناول الكحوليات أو اتباع نظام غذائي غير صحي لفترة طويلة يمكن أن تصاب بمشاكل خطيرة.

وفيما يلي، 4 أعراض خطيرة تكشف إصابتك بمشاكل خطيرة في الكبد، وفق ما ذكر موقع "health".

1. احتباس السوائل:

هذه هي العلامة الأكثر شيوعًا لمرض الكبد، حيث تظهر لدى 50% من الأشخاص المصابين بتليف الكبد، وهي حالة يحل فيها النسيج الندبي محل أنسجة الكبد السليمة.

وقد يسبب تراكم السوائل انتفاخًا في بطنك أو تورمًا في ساقيك، ويحدث هذا عندما يتطور ارتفاع ضغط الدم في أوردة الكبد أو عندما يكون الكبد غير قادر على إنتاج الألبومين، وهو بروتين يمنع التسرب من مجرى الدم إلى الأنسجة، وقد يساعد اتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم في التخفيف من احتباس السوائل الخفيف. للاحتباس المعتدل إلى الشديد، قد يصف لك الطبيب مدرات البول، والمعروفة باسم "حبوب الماء".

2. اليرقان:

تسبب هذه الحالة بولًا أغمق أو بياض عينيك، ويظهر عندما يتراكم البيليروبين، وهو صبغة تتشكل عندما تتحلل خلايا الدم الحمراء، في مجرى الدم.

ويمتص الكبد السليم البيليروبين ويحوله إلى الصفراء، ثم يفرزها جسمك في البراز، كما إن اليرقان هو علامة شديدة على فشل الكبد، لذا إذا كنت مصابًا باليرقان، فقد يقوم طبيبك بتقييمك لإجراء عملية زرع كبد.

3. النزيف:

يدور الكبد عادةً نحو 25٪ من دمك من الوريد البابي، ولكن تليف الكبد يخلق فرصة للنزيف، وقد تتقيأ دمًا أو تلاحظ دمًا في البراز أو نزيفًا في المستقيم.

وعادةً ما يكون التدفق عبر الكبد مثل القيادة عبر طريق سريع عالي السرعة، إنه سريع جدًا، وبالتالي، فإن الدم يحاول أن يجد المنعطفات، وترسل هذه الالتفافات الدم إلى الطحال الذي يتضخم لأنه يحاول تخفيف الاحتقان.

وقد تتطور الدوالي في المريء والمعدة، ويمكن أن تنزف هذه الأوردة المتضخمة بسهولة، وينتج الكبد السليم بروتينات التخثر، ولكن لا يمكن للكبد المريض أن يؤدي إلى المزيد من النزيف.

ويقوم الطحال المتضخم بتجميع الصفائح الدموية من مجرى الدم، ويجعلك انخفاض عدد الصفائح الدموية أكثر عرضة لنزيف الأنف ونزيف اللثة.

4. الارتباك:

عندما يكون الكبد غير قادر على تصفية السموم، فقد تنتقل إلى عقلك، ويمكن أن تسبب الحالة الناتجة، المعروفة باسم اعتلال الدماغ الكبدي، الارتباك ومشاكل في الذاكرة والخمول والغيبوبة.