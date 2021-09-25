فنانات تعرضن للإحراج بسبب إطلالاتهن.. "فستان ملاية سرير وآخر جريء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على الظهور دائما بمظهر لائق وأنيق، خلال حضورهن الحفلات والمناسبات العامة، ورغم حرصهن الشديد إلا أن البعض لا يحالفه الحظ في الاختيار.

وفيما يلي، نستعرض لكم أبرز الفساتين التي تسببت في الإحراج والمشاكل لأصحابها.

- مي عمر:

اختارت الفنانة مي عمر أثناء جلسة تصوير فستانا باللون الأبيض، من توقيع aavva fashion، بتصميم منفوش من أسفل، وتميز بوجود فتحة ساق جريئة، واختارت عقد Bvlgari Color Treasure من bulgari من الذهب الوردي، مع 14 حبة أمتيست، و11 خرزة من التورمالين الوردي، واختارت تصفيفه الشعر المنسدل مع مكياج بدرجات الماروني. وأثارت مي عمر الجدل بقصة الفستان التي شبهها بعض المتابعين بملائه السرير.

ظهرت الممثلة رانيا يوسف خلال حضورها مهرجان القاهرة السينمائي بفستان طويل مكشوف الكتفين، والساقين، باللون الأسود والمطرز ومن أسفله قطعة تشبه "المايوه"، ونسقت "رانيا" إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم وزوج من الأحذية باللون الأسود، واختارت المكياج "السموكي" للعيون وأحمر شفاه باللون النيود، أما تصفيفة الشعر فاعتمد المنسدلة إلى الوراء المفروقة من المنتصف، كما ارتدت مجموعة من الإكسسوارات فضية اللون مرصعة بالألماس.

- غادة عادل:

ارتدت الفنانة غادة عادل أثناء حضورها مهرجان الجونة فستانا ميدي براقا باللون اللازوردي، بأكمام قصيرة منسدلة، واتسم الفستان بقصة صدر جريئة، وأكملت إطلالتها بتصفيفة ذيل الحصان، واعتمدت المكياج الناعم بألوان الكاشمير المائل للروز،

واختارت حقيبة كروس باللون الفضي، مع صندل باللون الأسود مزين بأربطة الكاحل، ونسقت مع الفستان إكسسوارات ماسية ناعمة مكونة من عقد، وأقراط كبيرة،

وأثار فستان غادة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قصة الصدر الجريئة، وخاصة أنها اعتمدت لوك "الكب الساقط".

- هيفاء وهبي:

تألقت المطربة هيفاء وهبي في إحدى حفلاتها بفستان شفاف باللون الكافيه، مزود بأكمام شفافة، ويتميز الفستان بأنه قصير من الأمام وطويل من الخلف، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت باروكة "شعر مستعار" باللون الأشقر.

- ميرهان حسين:

كما طلت الفنانة ميرهان حسين عبر حسابها الشخصي بـ "إنستجرام بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا قصيرا باللون البينك، من خامة الميتاليك، مزيناً بالكامل بالترتر البراق، وتميز التصميم بقصة صدر دائرية، وتصميم ضيق، ونسقت مع الفستان بليزر بنفس اللون من قماش المخمل البراق، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية، واختارت تصفيفة الشعر الإنسيابي المنسدل بشكل عشوائي، وارتدت إكسسورات مكونة من مجموعة أساور وحلق وسلسلة وخاتم.

- سمية الخشاب:

طلت الفنانة سمية الخشاب في إحدى جلسات التصوير بإطلالة أثارت بها الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ارتدت بورنس، من إحدى الماركات العالمية "Versace"، وجاء باللون الأحمر، وزُين بحزام بمنطقة الخصر بمزيج من اللونين الأسود والذهبي، وبنفس التطريز عند اليد.