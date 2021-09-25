إزاي تختار «بدلة الفرح» بشكل مناسب مع فصول السنة؟

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

بدلة الزفاف من الملابس المحيرة للرجال، وهي الحيرة التي قد تزداد إذا علموا أن لكل فصل من فصول السنة ما يناسبها من أشكال البدل، لذلك من المهمّ أن تكون خياراتك بوصفك رجلاً أنيقًا مدروسة بعناية لتناسب الوقت الذي تتزوج خلاله حسب موقع مجلة «الرجل السعودي».

ملابس الزفاف الخاصة بفصل الربيع

عندما ترتفع درجات الحرارة نسبيًا يجب على الرجال اختيار ملابس الزّفاف التي تناسب فصل الربيع لتكون خفيفة ومريحة للغاية من حيث الخامات الخفيفة والألوان الفاتحة، والابتعاد عن الملابس ذات الألوان المشبعة مثل درجات الألوان الرمادي الداكن أو الترابي الغامق بالإضافة إلى الرّمادي الفاتح مع لمسات من ألوان الباستيل والأزرق السّماوي أو الأخضر الفاتح المصفرّ.

ملابس الزفاف الخاصة بفصل الصيف

يجب الاعتماد على الخامات الخفيفة والابتعاد عن الأقمشة الثقيلة مثل الصوف أو الأقمشة التي تعطي مظهرًا يشبه ملابس الشتاء، فارتداؤها يوم الزفاف ستجعلك تتعرق كثيرًا قبل بدء الحفل، ويمكن استبدالها بقطعتين من قماش خفيف الوزن يسمح بمرور الهواء مثل الكتّان أو القطن، كما يجب الابتعاد عن بعض الألوان مثل الأسود، وستساعدك الألوان الفاتحة، مثل اللون البني الفاتح أو الرّماديّ الفاتح، على إبقائك منتعشًا حتى إن كنت تتحرّك تحت أشعّة الشّمس المباشرة.

ملابس الزفاف الخاصة بفصل الخريف

على الرغم من قدوم فصل الخريف بعد الصيف مباشرة إلا أنه يختلف كليًا عنه من حيث درجات الحرارة وارتداء الملابس، وبسبب اختلاف الطقس يمكن الاعتماد على سترة أثقل قليلًا مع أقمشة البدلات المنسوجة من قماش «الجوخ»، حيث يمكنها أن تعطي إحساس بالدفء في حالة التقلبات الجوية مع حفاظها على إطلالتك في حفل الزفاف.

ملابس الزفاف الخاصة بفصل الشتاء

عندما تتزامن حفلات الزفاف الطقس البارد يجب ارتداء الأقمشة الثقيلة، كالصوف وغيرها، مع الاعتماد على البدلة المكونة من ثلاث قطع لتعطي الدفء، و يجب أن تكون بدلتك بلون محايد داكن مثل الأسود أو الأزرق الدّاكن، وإذا كنت بحاجة إلى طبقة إضافيّة من الملابس الخارجية فارتدِ معطفًا بسيطًا من الصّوف الأسود.