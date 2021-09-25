علامات تدل على خوف الزوج من شخصيتك القوية.. منها الغيرة غير المبررة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شخصية الزوجة القوية أحيانا تثير القلق عند بعض الأزواج، حيث تتمكن الزوجة في بعض الأحيان السيطرة على العلاقة وفرض سيطرتها في بعض الأمور الحياتية، وتوجد العديد من العلامات التي تشير إلى أن الزوج يخشى شخصية زوجته القوية.

مذيعات برنامج «الستات مايعرفوش يكذبوا» منى عبدالغني وهبه الأباصيري وإيمان عبدالعزيز، ذكرن في إحدى فقرات حلقة اليوم بعض العلامات التي تدل على أن شريك الحياة يخشى شخصية زوجته القوية منها:

علامات تدل على خوف الزوج من زوجته

التوتر والسخرية منها أمام الآخرين وذلك للتقليل منها.

تكسير ثقة السيدة في نفسها.

لا يستطيع الزوج المواجهة لشعوره أنه ضعيف أمامها.

الغيرة غير المبررة بشكل مبالغ فيه.

التحكم والسيطرة عليها لكسر شخصية الزوجة.

الابتعاد عن الأحاديث الرومانسية بينهما.

الاستعراض، وهو محاولة الزوج التفاخر بأحداث لم تحدث من أجل لفت نظر الزوجة.

علامات تشير إلى إخفاء الزوج بعض الأسرار

الحرص على حماية الهواتف بشكل مفرط

عندما يخفي الزوج بعض الاسرار تجدينه يشعر بالخوف والذعر بشكل مبالغ فيه عند اقتراب زوجته من هاتفه.

التغيرات المفاجئة في سلوكه

تلاحظ الزوجة حدوث تغييرات مفاجئة في سلوك الزوج، منها الابتعاد عن التحدث والرغبة في العزلة الدائمة، وتعتبر من علامات تغير نظرته إلى أسرته، بالإضافة إلى أنها دليل على أنه يخفي بعض الأسرار عنها.