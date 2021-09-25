المرأة المصرية الأجمل في إفريقيا والثالثة عالميا

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تتميز المرأة المصرية بجمال خاص له طبيعة خاصة يختلف عن جمال باقي النساء حول دول العالم، وفي تقرير نشره برنامج «الستات مايعرفوش يكذبوا» تقريرا خلال الحلقة حول أجمل نساء العالم، وذلك حسب تقريرا نشرته مجلة «fashion goals».

اتضح من خلال التقرير أن المرأة المصرية تحتل المرتبة الثالثة أجمل امرأة عالميا والأولى إفريقيا وعربيا، وعرض البرنامج من ضمن التقرير أجمل النساء من أيام الزمن الجميل، وأبرزهن الفنانة زبيدة ثروت، سعاد حسني، شادية، نادية لطفي وغيرهن من الفنانات اللاتي تميزن بجمال مختلف.

النساء الأكثر تأثيرا في العالم

وكشف تقرير نشره موقع «بي بي سي» العام الماضي، عن النساء الأكثر تأثيرا حول العالم، وسلط الضوء على قائمة 100 امرأة اللواتي قدن التغيير وأحدثن فرقا خلال هذا الوقت المضطرب من تاريخ البشرية.

وشملت القائمة القائمة سانا مارين، التي تقود الحكومة الائتلافية الفنلندية، وجين فوندا، الممثلة والناشطة في مجال المناخ، وسارة جلبرت، التي تدير أبحاث أكسفورد للتوصل إلى لقاح يحمي من فيروس كورونا.

وكانت من بين أسماء النساء كاتبة وثقت الحياة في مدينة ووهان أثناء الإغلاق، ومغنية وكاتبة أغاني تتحدث عن العنف ضد المرأة.

ومن ضمن الأسماء الأخرى حياة مرشاد الناشطة النسوية والصحفية هي من مؤسسات جمعية (Fe-Male)، وهي حراك جمعي نسوي رائد في لبنان وكرست وقتها وجهدها لضمان حصول النساء على العدالة والمعلومات والحماية والحقوق.

ومن أسماء الشخصيات المؤثرة وعد الخطيب ناشطة سورية وصحفية حازت على عدة جوائز من بينها جائزة إيمي عن تقاريرها الإخبارية عن مدينة حلب.