هبة الأباصيري: سهير جودة ومفيدة شيحة تركتا بصمة في «الستات مايعرفوش يكدبوا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توجهت الإعلامية منى عبدالغني، بالشكر للإعلاميتين سهير جودة ومفيدة شيحة، بعدما غادرا برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، الذي يعرض عبر شاشة «cbc»، حيث انضمت للبرنامج الإعلاميتان إيمان عز الدين والإعلامية هبة الأباصيري، بداية من حلقة اليوم السبت.

نجاح «الستات مايعرفوش يكدبوا» تراكم خلال 10 سنوات

وقالت منى عبدالغني: «النجاح يحتاج إلى تراكم، وهو ما حدث طيلة 10 سنوات مع سهير جودة ومفيدة شيحة، لذلك فأنا أقدم الشكر لهما وأتمنى نجاحهما في أي مكان يعملان فيه، سأفتقدهما كثيرًا وواثقة من نجاحهما».

وأكدت الإعلامية هبة الأباصيري: «لي الشرف أن أعمل مع الإعلاميتين الكبيرتين منى عبدالغني وإيمان عز الدين، أما مفيدة شيحة وسهير جودة فقد تركتا بصمة جميلة في مكان عملا به، وأنا على ثقة تامة بأن خطواتهن المقبلة سوف تكون على مستوى النجاح ذاته، وبالتالي فأنا أقدم لهن تحياتي وأمنياتي بتحقيق المزيد من النجاح خلال المرحلة المقبلة».

شكر موصول لمفيدة شيحة وسهير جودة

من جهتها، قالت الإعلامية إيمان عز الدين: «أكرر الشكر الموصول لزميلاتي الأعزاء مفيدة شيحة وسهير جودة، وشرفت أنني كنت ضيفة على البرنامج ولفت نظري التعاون الكبير والإبداع والتأثير الذي تركاه، فقد كان لهما حضورا كبيرا، والكثير من السيدات تعلموا منهما أشياء رائعة».

وأضافت: «أشكر السيدات لأن هذه الفئة هي البطل الحقيقي في البرنامج، وأتمنى الحفاظ على هذا النجاح لأن مفيدة ومنى وسهير حققن نجاحا كبيرا، ولم يقفن عند هذا الحد، بل حافظن عليه، وهو ما يلقي مسؤولية مضاعفة علينا وأتمنى من الله أن نكون على قدر المسؤولية دوما».