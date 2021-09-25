بوسي شلبي تتألق في مهرجان الإسكندرية السينمائى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي:

طلت الإعلامية بوسي شلبي أثناء حضورها مهرجان الإسكندرية السينمائى، بفستان باللون الأخضر بقصة الأوف شولدر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عيونها.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي.

واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

وإنطلق مهرجان الإسكندرية السينمائى مساء اليوم، في دورته الـ٣٧، بحضور الناقد السينمائى الأمير أباظة رئيس المهرجان.

ومن المقرر أن تشهد هذه الدورة تكريم الفنان خالد الصاوى، والمخرج عمر عبدالعزيز، والفنانة سلوى خطاب.