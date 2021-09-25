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بوسي شلبي تتألق في مهرجان الإسكندرية السينمائى

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي:

طلت الإعلامية بوسي شلبي أثناء حضورها مهرجان الإسكندرية السينمائى، بفستان باللون الأخضر بقصة الأوف شولدر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عيونها.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي.

واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

وإنطلق مهرجان الإسكندرية السينمائى مساء اليوم، في دورته الـ٣٧، بحضور الناقد السينمائى الأمير أباظة رئيس المهرجان.

ومن المقرر أن تشهد هذه الدورة تكريم الفنان خالد الصاوى، والمخرج عمر عبدالعزيز، والفنانة سلوى خطاب.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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