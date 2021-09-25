إطلالات اليوم: نادية الجندي بلوك شبابي.. ونوال الزغبي جذابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

أروى جودة:

طلت الفنانة أروى جودة بفستان كب باللون الفضي، مزينا بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

نادية الجندي:

ظهرت الفنانة نادية الجندي بفستان متعدد الألوان، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

جومانا مراد:

ارتدت الفنانة جومانا مراد فستان متعدد الألوان، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

نوال الزغبي:

تألقت الفنانة نوال الزغبي بفستان كب باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

أسماء جلال:

كما ارتدت الفنانة أسماء جلال فستان بقصة الكب باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت مجوهرات ماشي مكونة من كوليه وأقراط، وتركت شعرها منسدلا.