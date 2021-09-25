مي عمر تتألق بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" أحدث إطلالة لها.

وظهرت مي خلال إطلالتها بلوك كاجوال بصيحة ملابس الصاعقة، ممسكة بيدها مسدسًا، ونسقت مع الجاكيت الملون باللون الزيتي بدي وبنطلون من اللون الأسود، مع حقيبة صغيرة من نفس اللون.

واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، وأضفت للإطلالة عصرية من خلال ارتداء نظارة شمسية وساعة يد من أحدث الصيحات.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا ناعمًا يتماشى مع لون بشرتها من لون النيود.

