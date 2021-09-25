درة تخطف أنظار متابعيها بهذا الفستان الناعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أحدث جلسة تصوير لها أثناء رحلتها في إيطاليا.

وظهرت درة بإطلالة رقيقة، حيث كانت ترتدي فستانًا ناعمًا باللون البينك، بفتحة من الجانب بطول الساق، منسقة معه شيميز باللون الأبيض.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت درة مكياجًا بألوان هادئة تتماشى مع نعومة إطلالتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج اللامع الذي يتناسب مع ظهورها.

كما اختارت درة تسريحة الشعر ديل الحصان وربطه بربطة من الألوان المبهجة، ووضعت مجموعة من الإكسسوارات لإستكمال أناقة الإطلالة، كما حملت حقيبة يد باللون البمبي.