4 أسباب لتمادي الأطفال في الكذب.. منها التقليد وفقدان الثقة

القاهرة - سمر حسين - ماما

الكذب مشكلة تؤرق الآباء في مراحل معينة من عمر الطفل، حيث يلجأ إليه بعض الأطفال للخروج من موقف أو أحيانا يتحول إلى أسلوب حياة الطفل، خاصة في مرحلة المراهقة التي تختلف فيها سلوكيات الطفل بشكل ملحوظ، وأوضحت الدكتورة ندى نبيل، أخصائية تعديل سلوك، أن هناك 6 أسباب تؤدى إلى تمادي الطفل في الكذب منها كما ذكرتها في برنامج «جروب الماميز».

6 أسباب تؤدى إلى تمادي الطفل في الكذب

- البيئة المحيطة بالطفل والتي تشجع على التمادي في الكذب وخاصة الأب والأم.

- عدم ثقة الطفل في نفسه من أسباب تمادي الطفل في الكذب.

- الوصف الدائم للطفل بأنه شخص كاذب.

- استخدام أساليب عنف مختلفة في تقديم اللوم للطفل.

- رغبة الطفل في تقليد الآخرين.

- فقدان الطفل الأمان نتيجة سوء العلاقة المستمرة بين الوالدين وحدوث مشكلات بينهما، ما يؤدى إلى ازدياد كذب الطفل.

علاج الكذب عند الأطفال

احتواء الطفل والمعاملة برفق بشكل مستمر وتقديم له يد العون والنصيحة.

تجنب العقاب الشديد للأطفال عند ارتكاب أي خطأ لأن ذلك يزيد كذب الأطفال.

يجب عدم تزييف بعض الحقائق أمام الطفل بأي شكل من الأشكال، لأن ذلك يؤدى إلى اكتساب الطفل صفة الكذب.

الحرص على تقوية الجانب الديني والاخلاقي لدى الأطفال من خلال بعض القصص التي تقدم للطفل والتي توضح الفروق بين الصدق والكذب.

عدم اجبار الطفل على أداء أعمال لا يحبها حتى لايضطر إلى الكذب لابعاده عن الأعمال التي لايريد القيام بها.

ضرورة الحرص على رعاية الأطفال رعاية جيدة وملاحظة سلوك الاصدقاء خارج الإطار الأسري، يجب أن يكون هناك تواصل مستمر بين الوالدين ومدرسة الطفل للتعرف على البيئة المحيطة به.