ابتكار جديد.. طريقة عمل تارت الشوكولاتة بمخلل الكمثرى داخل المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

للطهي فنونه المختلفة، إذ يهوى عشاقه البحث عن كل ما هو جديد، سواء في الأكلات المالحة أو الحلوى بأنواعها، وهو ما قدمه شيف بريطاني، خلال تارت الشوكولاتة بمخلل الكمثرى، إذ لفت الأنظار نحوه عقب تقديم تلك الطريقة المبتكرة.

وخلال هذا التقرير، نستعرض طريقة عمل تارت الشوكولاتة بمخلل الكمثرى، حسب صحفية «ميرور» البريطانية.

مقادير عمل تارت الشوكولاتة بمخلل الكمثرى

قطعة مخلل كمثرى مقطعة إلى نصفين بالطول.

- 200 جرام دقيق.

- سكر بودرة.

- ملاعق كبيرة من بودر الكاكاو.

- رشة ملح.

- 100 جرام زبدة.

- ماء بارد مثلج (إذا لزم الأمر).

- بيضة.

- لوز مطحون.

- قشر ليمون.

طريقة عمل تارت الشوكولاتة بمخلل الكمثرى

- لتحضير العجينة، يُنخل الدقيق والسكر البودرة والكاكاو والملح في وعاء كبير.

- أضيفي الزبدة بعد تبرديها وافركي بين أصابعك للحصول على فتات صغيرة.

- اخلطي البيضة معها، وإذا لزم الأمر، أضيفي القليل من الماء المثلج لتجميعها معًا.

- اخلطيهم جميعهم سويًا على شكل كرة وغطيها وضعيها في الثلاجة لمدة ساعة واحدة.

- توضع العجينة المبردة بين ورقتين من ورق مقاوم للدهون مغطاة بقليل من الدقيق.

- ضعي العجينة بحذر ثم برديها لمدة 30 دقيقة.

- في غضون ذلك، سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.

- تُذوب الزبدة والشوكولاتة في وعاء صغير فوق قدر من الماء المغلي مع التحريك حتى تصبح ناعمة تمامًا.

- ارفعيهم عن النار واخفقيهم في مسحوق الكاكاو ويُترك الخليط ليبرد، لكن لا يتماسك.

- في وعاء منفصل، اخفقي البيض، ثم اخفقي السكر حتى يصبح شاحبًا وكريمي.

- قوم بوضع الخليط مه خليط الشوكولاتة حتى يتجانس تمامًا، ثم اخلطي اللوز المطحون برفق.

- أخرجي العجين الثلاجة ووزعيها بالتساوي في الصينية باستخدام ملعقة.

- قطعي الكمثرى إلى شرائح، ووزعيها على السطح.

- اتركي الصينية في الفرن لمدة 30-40 دقيقة، حتى تصبح متماسكة، وأخرجيها واتركيها لتبرد تمامًا.

- قطعيها إلى شرائح وقدميها مع الكريمة الطازجة المغطاة بقشر الليمون والعصير.