كورونا اليوم: تحذير من متغير جديد.. وهكذا غيرت سلالة دلتا أعراض الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

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تحذير من متغير جديد

اكتشف الباحثون سلالة جديدة أخرى، متغير R.1 ، أدت أيضًا إلى عدد صغير من حالات كوفيد في الولايات المتحدة ودول أخرى أيضًا، على الرغم من أنه لم يتم وصفه بعد على أنه نوع مثير للقلق، فقد حث الخبراء الناس على البقاء يقظين، لأنه قد يكون شديد العدوى.

وفقا لموقع timesofindia، يشير أحدث تقرير إلى أن المتغير قد أصاب أكثر من 10000 شخص في جميع أنحاء العالم، ووجد تقرير المرضى والوفيات الأسبوعي من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن طفرات R.1 موجودة في الولايات المتحدة منذ أبريل 2021، تم اكتشافها في دار رعاية المسنين في كنتاكي، حيث تم تطعيم العديد من المرضى بشكل كامل

هكذا غيرت سلالة دلتا أعراض كوفيد

وفقا لموقع Indiatimes، نظرًا لارتفاع معدل انتقاله، يعتقد الخبراء أن متغير دلتا يمكن أن يكون مميتًا للغاية للأشخاص غير المحصنين، في تقرير حديث، أولئك الذين لم يتم تلقيحهم هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة بـ 11 مرة، وأكثر عرضة 10 مرات للدخول إلى المستشفى والوفاة، مقارنة بالأفراد الذين تم تلقيحهم.

مع ظهور متغير دلتا، أفاد الخبراء أن الناس أصبحوا أكثر مرضًا بمعدل أسرع، وخاصة الشباب، الذين قيل في البداية أنهم أقل عرضة للفيروس، ومع ذلك، في حين أن الأعراض الكلاسيكية لا تزال هي نفسها في مرضى متغير دلتا، وفقًا للبيانات التي تم جمعها في تطبيق الأعراض، فقد وجد أن الأعراض مثل سيلان الأنف والصداع والعطس أصبحت أكثر شيوعًا، والتي لم تكن منتشرة أثناء بداية الإصابة بالوباء، ويعتقد الخبراء أن التغييرات في الأعراض قد تكون نتيجة حملات التطعيم.

مطورة لقاح أوكسفورد: "كوفيد-19" سيصبح ضعيفا مثل نزلة البرد

قالت مبتكرة لقاح أوكسفورد إن "كوفيد-19" سيصبح ضعيفا مثل نزلات البرد، ومن غير المرجح أن يكون قادرا على تجنب اللقاحات.

ووفقا لسارة غيلبرت، لن يتحول الفيروس المسبب لـ"كوفيد-19" إلى نوع أكثر فتكا وسيصبح مثل فيروسات كورونا التي نعيش معها في حياتنا اليومية، وفقا لروسيا اليوم.