فوائد مذهلة لــ فيتامين K.. يدعم القلب والعظام

القاهرة - سمر حسين - صحة

ربما لا يعرف الكثيرون عن فيتامين K وفوائده المتعددة لصحة الجسم التي تعود أكثر على العظام والقلب والدماغ، لذلك لابد أن تهتم بتواجد هذا الفيتامين في النظام الغذائي، ومعرفة احتياجات الجسم منه وما هي الأطعمة الطبيعية التي يتوافر بها.

وعادة ما تكون الخضروات تحتوي على ما يقرب من 7 أضعاف من فيتامين K، لذلك احرص دائمًا على الخضروات الطازجة التي تعد ثروة كبيرة منه، بحسب ما ذكرته صحيفة «إكسبريس» البريطانية التي تحدثت أيضًا عن فوائده على صحة العظام والقلب.

فوائد فيتامين K للعظام والقلب

تناول نظام غذائي يحتوي على المزيد من هذا الفيتامين يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 34%، وذلك بناء على أبحاث وبيانات لأكثر من 50 ألف شخص، وأظهرت الدراسات أيضًا أن هذا الفيتامين يسهم في تقوية العظام ومنحها الوقاية والتقليل من خطر الإصابة بالكسور.

ويعد نقص هذا الفتيامين من الجسم من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بهشاشة العظام، ورجحت إحدى الدراسات أن فيتامين K يمكن أن يساعد أيضًا في أداء أفضل للذاكرة، بما يشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 70 عامًا.

ويستخدم جسم فيتامين K لإنتاج بروتين يسمى البروثرومبين وهو مهم لتخثر الدم، ما يساعد على التئام الجروح والعظام.

أفضل وأرخص مصادر طبيعية

وفي حال اتباع النظام الغذائي الغني بفيتامين K، والذي يحتوي على أنواع معينة من الخضروات الغنية دون الحاجة إلى تناول مكمل غذائي، وتعتبر الخضروات الورقية على رأس قائمة هذه المصادر الغذائية الغنية بفيتامين K.

ويأتي الكرنب في المرتبة الأولى، إذ يمنح كل 100 جرام فقط من الكرنب ما يقرب من 700% من احتياجات الجسم من فيتامين K في اليوم الواحد، كما يحتوي على فيتامينات أخرى منها A وC وB6، فضلًا عن كونه منخفض السعرات الحرارية ومرتفع نسبيًا بالألياف والبروتين.

ومن قائمة الخضروات الغنية بفيتامين K السبانخ والبروكلي والملفوف.