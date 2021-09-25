هل يقاوم اللقاح؟.. كل ما تحتاج معرفته عن متغيرR.1 لفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مر أكثر من عام ونصف وما زال فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) يعيث فسادا في جميع أنحاء العالم.

بينما يظل متغير دلتا هو السلالة الأكثر انتشارًا على مستوى العالم، تستمر المتغيرات الجديدة في الظهور بين الحين والآخر.

الآن، اكتشف الباحثون سلالة جديدة أخرى، متغير R.1 ، أدت أيضًا إلى عدد صغير من حالات كوفيد في الولايات المتحدة ودول أخرى أيضًا، على الرغم من أنه لم يتم وصفه بعد على أنه نوع مثير للقلق، فقد حث الخبراء الناس على البقاء يقظين، لأنه قد يكون شديد العدوى.

في إطار ذلك نستعرض كل ما تحتاج معرفته عن متغيرR.1 لفيروس كورونا، وفقا لموقع timesofindia.

ما هو متغير R.1 ؟

على الرغم من أن هذا البديل قد يبدو جديدًا، فقد تم اكتشاف متغير R.1 لأول مرة العام الماضي في اليابان، منذ ذلك الحين، تم اكتشافه في حوالي 35 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

يشير أحدث تقرير إلى أن المتغير قد أصاب أكثر من 10000 شخص في جميع أنحاء العالم، ووجد تقرير المرضى والوفيات الأسبوعي من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن طفرات R.1 موجودة في الولايات المتحدة منذ أبريل 2021، تم اكتشافها في دار رعاية المسنين في كنتاكي، حيث تم تطعيم العديد من المرضى بشكل كامل .

وفقًا لدراسة CDC ، كان 87 ٪ من المقيمين في دور رعاية المسنين الذين تم تطعيمهم أقل عرضة للإصابة بالأعراض مقارنة بالأفراد غير المطعمين، حاليًا، لم يتم وصف متغير R.1 كمتغير مثير للقلق أو الاهتمام من قبل مركز السيطرة على الأمراض.

هل هو مختلف وأكثر إثارة للقلق؟

بالنظر إلى أن الفيروسات مبرمجة للتحور، فإن متغير R.1 هو سلالة من فيروس Sars-COV-2. ومع ذلك، قد يكون للمتغيرات المختلفة إمكانات وقيود مختلفة، على عكس السلالة الأصلية، يمكن أن يؤثر الشكل الجديد على الأشخاص بشكل مختلف.

بينما لا يزال متغير دلتا هو السلالة الأكثر خطورة من COVID-19 ، يعتقد العلماء أنه قد يتعين علينا الانتباه إلى متغير R.1 أيضًا، وفقًا للتقارير، إلى جانب إظهار القدرة على التهرب من حماية اللقاح وعلاج الأجسام المضادة أحادية النسيلة، يبدو أن متغير R.1 يمتلك مجموعة من الطفرات الفريدة التي قد تؤدي إلى التكاثر وزيادة الانتشار.

هل يمكن أن يقاوم حماية اللقاح

يعتمد ما إذا كان المتغير قادرًا على الإفلات من حماية اللقاح أم لا على مجموعة الطفرات التي يمتلكها.

يحتوي R.1 على مجموعة من الطفرات، بصرف النظر عن طفرات الهروب المحتملة لبروتين السنبلة هو مجال ربط المستقبلات (E484K) ، فإنه يحتوي أيضًا على طفرة W152L في المجال الطرفي N ، وهي منطقة من بروتين السنبلة التي تستهدف الأجسام المضادة التي يمكن أن تقلل من فعاليتها، حسب مركز السيطرة على الأمراض.

تؤدي الطفرة 484 إلى زيادة المقاومة للأجسام المضادة في أمصال النقاهة وتحييد الأجسام المضادة وحيدة النسيلة.

سمح هذا للعلماء بالاعتقاد بأن الطفرات الموجودة في متغير R.1 تمنحه القدرة على تجاوز حماية الأجسام المضادة لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم.

متغير دلتا هو الأكثر شيوعًا

في حين أن المتغيرات الناشئة الجديدة لا تزال مصدر قلق وفضول، فإن متغير دلتا لا يزال متفشيًا والسلالة الأكثر انتشارًا.

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، "متغير دلتا شديد العدوى، بمرتين من المتغيرات السابقة، تشير بعض البيانات إلى أن متغير دلتا قد يسبب مرضًا أكثر خطورة من المتغيرات السابقة في الأشخاص غير المطعمين".

في تقرير حديث، أولئك الذين لم يتم تطعيمهم هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة بـ 11 مرة، وأكثر عرضة 10 مرات للدخول إلى المستشفى والوفاة، مقارنة بالأفراد الذين تم تلقيحهم.