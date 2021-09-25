منها شعر الوجه.. 10 ميزات للجسم لا يجب الخجل منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

سواء تعلق الأمر بشعر الوجه أو التجاعيد حول مرفقك، فإن هذه الحالات لا تشير إلى أنك أقل جمالا من أي شخص آخر، إنه مجرد شيء فريد يجعل مظهرك مختلف.

إليكم 10 ميزات للجسم لا يجب الخجل منها، نستعرضها وفقا لموقع Brightside.

- شعر الوجه

النساء والرجال يولدون بشعر على أجسادهم، وشعر الوجه ليس استثناء، يجب أن يكون النمو المفرط مصدر قلق فقط بين النساء في بعض الحالات، مثل ما إذا كان هناك تعميق للصوت وزيادة كتلة العضلات أو الصلع الذكوري.

- وجه غير متماثل

تم العثور على تناسق الوجه في حوالي 2.0803٪ من سكان العالم، هذه ميزة فريدة أكثر من كونها شيئًا شائعًا، لذلك إذا كنت قلقًا من أن الحاجب الأيمن أعلى قليلاً، فهذا ليس شيئًا غير عادي.

- تقليم الأصابع

تنتج أصابع التقليم عن العملية الطبيعية لتقلص الأوعية الدموية، بعد قضاء بعض الوقت في الماء، يرسل جهازك العصبي نبضات إلى الأوعية الدموية، وبالتالي يستجيب جسمك، يؤدي فقدان حجم الدم إلى ترقق الأوعية الدموية وتطوي الجلد.

- إبهام قصير

عندما يكون الإصبع مع ظفره أقصر من المعتاد، يطلق عليه اسم عضدي الأصابع، إنها سمة وراثية ولا يوجد شيء خطير في هذه الحالة، إذا كانت لديك هذه الميزة، فهي جزء من شخصيتك التي تجعلك فريدًا من نوعه.

- لا يوجد مفصل في إبهامك

في بعض الأحيان تتخلف الإبهام ويفقد المفصل، إنه ليس اضطرابًا خطيرًا، وإذا لم يتدخل في حياتك، فلا داعي لإجراء عملية جراحية.

- شعر الذراعين

تساءلت العديد من النساء عما إذا كان يجب عليهن حلق أذرعهن، يجب أن يكون اختيارك بالكامل لأن الأنوثة أو الذكورة لا يمكن قياسهما بغياب أو وجود الشعر على جسمك، أما بالنسبة لشعر الوجه فلا داعي للقلق إلا في بعض الحالات التي ذكرناها سابقاً.

- التجاعيد على مرفقيك

بعض الجلد المترهل حول مرفقيك أمر طبيعي تمامًا ويسمح لمفاصلك بالتحرك، خلال عملية الشيخوخة، يمكن أن يصبح الجلد في هذه المنطقة مترهلًا، وإذا كان يزعجك، فقط قم بترطيبه أكثر، خلاف ذلك، لا يوجد شيء غير طبيعي في وجود التجاعيد حول مرفقيك.

- فجوة الأسنان

لا توجد قواعد تنص على عدم وجود فجوات في الأسنان، ما يهم هو مجرد إدراكك، هناك العديد من المشاهير الذين لديهم فجوات في أسنانهم والتي تعتبر جميلة.

- علامات التمدد

إذا كانت لديك علامات تمدد، فمن المحتمل أنك واجهت:

طفرات النمو بسبب سن البلوغ

حمل

فقدان أو زيادة الوزن بسرعة

نمو العضلات السريع

لا داعي للقلق بشأن علامات التمدد لمجرد أنك لست مضطرًا لتبدو وكأنك صورة مثالية في مجلة في الحياة الواقعية، العناية بصحتك أكثر أهمية بكثير.

- الوحمات

يمكن أن يكون لدينا الوحمات في أي مكان، مثل الوجه والعينين والأذنين، إنه جزء من شخصيتك الفردية، ومع ذلك، يجب أن تتأكد من الاعتناء بحالتهم، والتحقق من لونهم وشكلهم، وإجراء الفحوصات الطبية المناسبة.