منها الزبادي بالفواكه.. 6 أنواع من الأطعمة لا يُنصح بتناولها بعد سن الثلاثين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

حتى إذا كنت لا تشعر بأي شيء مختلف عما كنت عليه في سن المراهقة والعشرينيات، فإن الجسم يتغير بطرق تجعل من الصعب فقدان الوزن والبقاء بصحة جيدة دون أن تعلم.

وهنا نعرض لكم بعض من الأطعمة التي يجب تجنبها بعد سن الثلاثين حفاظاً على صحتك، وذلك وفقا لما ورد في موقع "healthcare".

1- الزبادي بالفواكه:

حتى لو بدأت في استخدام كريم التجاعيد، فلا يوجد منتج يغير حقيقة أن بشرتك بدأت في التقدم في السن، إذ يتباطأ إنتاج الكولاجين ويبدأ الإيلاستين الذي يحافظ على تماسك الجلد في التكسر، ما يؤدي إلى تكون الخطوط الدقيقة.

وعلى الرغم من أنه من المستحيل إيقاف عملية الشيخوخة، إلا أنه من الممكن الحفاظ على بشرة شابة من خلال تقليل السكر، وهو عنصر غذائي ثبت أنه يسرع من التجاعيد والترهل، فيجب أن تقلل من الأطعمة التي تحتوي على الكثير منه مثل العيش والكاتشب والزبادي بالفواكه.

2- الشوربة المعلبة:

وجدت دراسة حديثة نُشرت في عام 2013 وجود علاقة بين ارتفاع ضغط الدم وشيخوخة الجلد، لذلك يجب تقليل الصوديوم، وهو معدن معروف بقدرته على رفع ضغط الدم، ويتطلب أن يكون بنسبة أقل من 2300 ملليجرام يوميًا.

وتحتوي العديد من علب الشوربة على 40 في المائة من كمية الملح الموصى بها يوميًا في حصة واحدة فقط، حيث تحتوي على مادة BPA، وهي مادة كيميائية مرتبطة بالسرطان والعقم وزيادة الوزن.

3- المشروبات الغازية:

المشروبات الغازية هي عدو الإنسان، فيمكن أن تسبب السرطان وهي المصدر الأساسي للسكر المضاف في النظام الغذائي، ويؤثر سلبًا على المرأة في الحمل، ومرتبط أيضًا بتقليل الحيوانات المنوية عند الرجل.

4- البرجر النباتي:

ظهور الشعر الأبيض في سن مبكرة يكون بسبب قلة فيتامين ب 12 في الجسم، وهو موجود بشكل طبيعي في لحم البقر.

وأفضل طريقة للتخلص من الشيب المبكر هي التأكد من حصولك على ما يكفي منه في نظامك الغذائي.

لذلك إذا كنت من الأشخاص النباتين، لا تقطع اللحوم، قلل من الدهون والسعرات الحرارية.

5- القهوة المثلجة:

إن شرب الكافيين بشكل مثلج يوميًا هو ضربة مزدوجة لشيخوخة الجلد، خلال النهار، نتعرض لمسببات إجهاد الجلد مثل الأشعة فوق البنفسجية، ولكن أثناء النوم تقوم خلايانا بإصلاح نفسها، ومع ذلك، فإن الإفراط في تناوله يقلل من قدرتك على النوم.

6- السمن:

غالبًا ما تُصنع بدائل الزبدة مثل المارجرين من الزيوت المهدرجة جزئيًا، وهي واحدة من أكثر الدهون المتحولة شيوعًا، وهذا النوع منها مرتبط بأمراض القلب.

ولكن ما لا يعرفه معظم الناس هو أنه قد يؤدي أيضًا إلى تسريع عملية شيخوخة الجلد عن طريق جعله أكثر عرضة للأشعة فوق البنفسجية، عندما يتضرر الجلد من الشمس، فإنه يكسر الإيلاستين والكولاجين.