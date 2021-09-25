طريقة عمل الكوكيز بأكثر من مذاق مختلف.. جوز هند أو جبنة كريمي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بأفكار سهلة وبسيطة يمكنك تحضير الكوكيز بأكثر من إضافة ونكهة مختلفة، فهو من أنواع الحلويات لذيذة المذاق، لذلك قومي بإعدادها وتحضيرها في المنزل لأطفالك، ولا حاجة لشرائها من الخارج، فيمكن تناولها بإضافة مذاق حادق أو حلو.

وفي التقرير التالي يرصد «هن» أكثر من وصفة مختلفة لطريقة عمل الكوكيز، بإضافات مختلفة لمقدمي برامج «سي بي سي سفرة».

كوكيز جبنة كريمي الليمون

عرضت الشيف نرمين هنو، مقدمة برنامج «زي السكر» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة» طريقة عمل كوكيز جبنة كريمي الليمون.

مقادير كوكيز جبنة كريمي الليمون

كوكيز

200 جرام دقيق.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

85 جرام زبدة.

100 جرام جبنة كريمي.

200 جرام سكر.

1 بشر ليمون 1.

عصير ليمون 1.

بيض.

الجليز

3 ملاعق كبيرة سكر بودرة

عصير ليمون

طريقة عمل كوكيز جبنة كريمي الليمون

كوكيز

ويعجن الخليط جيدا.

ثم تشكل على شكل كوكيز في صينية مبطنة بورق زبدة.

ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة من 10 إلى 15 دقيقة.

للجليز

يخلط سكر بودرة وعصير ليمون.

كوكيز بالكاسترد والزبدة

بينما قدم الشيف الشربيني طريقة عمل كوكيز بالكاسترد والزبدة، ويمكن تحضيره بخطوات سهلة من خلال الخطوات التالية.

مقادير كوكيز بالكاسترد والزبدة

200 جرام زبدة. ​

1 كوب سكر بودرة.

1 كوب كاسترد بودرة.

1 بيضة.

كوبان ونصف دقيق.

نصف ملعقة فانيلا.

طريقة عمل كوكيز بالكاسترد والزبدة

في العجانة تخفق الزبدة مع السكر ثم يضاف البيض مع الفانيلا.

ثم يضاف الكاسترد والدقيق وتخفق العجينة جيدا حتى نحصل على عجينة لينة.

تترك حتى تنساب العجينة لمدة نصف ساعة.

ثم تشكل على شكل كرات وتشكل بالشوكة أو يمكن فرد العجينة وتشكيلها بالقطاعات.

ثم تدخل الفرن على ورق زبدة لمدة 15 دقيقة أو حتى تمام النضج ويقدم.

كوكيز جوز الهند

ويمكن أيضًا عمل الكوكيز بطريقة مختلفة ذات نكهة جوز الهند، وهو ما قدمه أيضًا الشيف الشربيني في برنامجه «الشيف».

مقادير كوكيز جوز الهند

2 كوب دقيق.

نصف كوب زبدة.

كوب سكر.

2 بيضة.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

1 وربع كوب جوز هند.

معلقة كبيرة زيت.

التزيين

سكر .

طريقة عمل كوكيز جوز الهند

إضربي بالمضرب الكهربي الزبدة مع السكر.

إخلطي الدقيق مع البيكنج بودر والزيت ورشة الملح وكوب جوز الهند والبيض والفانيليا.

أضيفي خليط الدقيق لخليط الزبدة والسكر.

شكلي الخليط لدوائر متوسطة ورصيها في صينية ورشي على الوجه السكر وأدخليها الفرن حتى تمام النضج ثم قدميها.

تزين بجوز الهند حسب الرغبة.