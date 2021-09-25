الامارات | الأردن: 5 ضحايا في 4 عمليات انتحار بأقل من 24 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: 5 ضحايا في 4 عمليات انتحار بأقل من 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مدينة إربد شمال العاصمة الأردنية عمان، 4 حالات انتحار خلال أقل من 24 ساعة، أسفرت عن وقوع 5 ضحايا.

ووفق "سكاي نيوز عربية" كانت العملية الأولى لشخص أقدم على إحراق نفسه فجرا في أحد الشوارع الرئيسية في المدينة، وبعدها بساعات، شنق طالب جامعي يدرس الطب نفسه بمنزل ذويه غربي مدينة إربد.

ولم تنته الأجهزة الأمنية من التحقيق في الحادث حتى ورد بلاغ يفيد بقيام شاب سوري الجنسية بشنق نفسه في مكان عمله شمال المدينة.

وفي وقت لاحق، أقدمت سيدة حامل على شرب مادة سامة وسط الطريق أمام المحاكم الشرعية، على إثر خلافات عائلية، لتنقل إلى المستشفى، ويعلن عن وفاتها ووفاة جنينها، ليسجل 5 ضحايا في 4 عمليات انتحار في إربد.

وكانت حالات الانتحار في الأردن قد سجلت ارتفاعا عام 2020، لتصل إلى حالة انتحار كل يومين، بنسبة هي الأعلى منذ 10 سنوات.

ووصلت حالات الانتحار في الأردن العام الماضي إلى 169 حالة، بنسبة زيادة بلغت 45.7 بالمئة، مقارنة مع عام 2019، وفقاً لمعطيات التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2020 الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية.

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