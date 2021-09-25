الامارات | مسؤولة تربوية مصرية: لم ندرج محمد هنيدي في منهج الأحياء !

شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة تربوية مصرية: لم ندرج محمد هنيدي في منهج الأحياء ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت الدكتورة نوال شلبي مديرة مركز المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، ما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من استخدام صور بعض الفنانين وخاصة الفنان محمد هنيدي في منهج الأحياء الجديد للصف الثالث الثانوي، مؤكدة: "مفيش منهج أحياء جديد للصف الثالث هذا العام، أيضاً مناهج ثانوي بوجه عام لا تطبع ولكنها على بنك المعرفة"، وفقا لليوم السابع.

ودعت مديرة مركز المناهج، عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، الفنان محمد هنيدي إلى مقاضاة المسؤولين عن نشر وتداول صور لكتاب الأحياء، قائلة: "أنا من المعجبين به ويجب رفع دعوى على الناس دي لأنهم أظهروه في دور عضلة من عضلات الجسم وهذا لا يليق".

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