مجموعة ألبيرتا فيريتي في أسبوع ميلانو للموضة: أزياء كلاسيكية وألوان متعددة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

طرحت دار «ألبيرتا فيريتي» مجموعتها الجديدة لموسم ربيع 2022 وجاءت تحت عنوان «لمس وشعور»، وتم طرحها في أسبوع ميلانو للموضة الذي يقام حاليًا في العاصمة الإيطالية روما.

وحلت الفراشة رمز لمجموعة الدار لتعبر عن لمستها في الأزياء الربيعية، وعودة الحياة من جديد بعد انحسار جائحة كورونا، وجاءت أزياء الدار مستخدمة خامات متعددة سواء الحرير والأورجنزا والكروشيه، كما ظهرت أيضًا القطع المطبوعة على الخامات.

أزياء ألبيرتا فيريتي في أسبوع ميلانو

واعتمدت المجموعة على الأزياء الكلاسيكية لكن بأسلوب مبتكر، فبعض الإطلالات جاءت مكونة من بنطلون وعليه ثوب ومعطف، أو بنطلون وعليه بليزر، أو حتى بنطلون مصنوع من الباييت والشراريب يرافقه حزام من المكرمية.

وبدأ العرض بمجموعة من الإطلالات التي اتخذت طابع الألوان الحيادية حتى انتهت بملابس السهر بألوان الفيروزي والأخضر، والبنفسجي، والكحلي، وكان الختام مع عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد التي ظهرت بإطلالة غلب عليها اللون الأسود.

ألبيرتا تسعى للحفاظ على الهوية النسائية

وجاء في الملاحظات المرافقة للعرض أن الحفاظ على التوازن هو صفة أنثويّة بامتياز، تختصر القدرة على العيش في الحاضر والحفاظ على التركيز مهما كانت الضغوط المحيطة كبيرة، ففي الأوقات التي يقلّ فيها اليقين تعمل ألبيرتا فيريتي على تعزيز هويتها الشخصية وهوية النساء من خلال لمسات أناقة خاصة تميّزها المهارات اليدويّة المستعملة في تنفيذ الأزياء.

أسبوع الموضة في ميلانو

يذكر أن أسبوع الموضة في ميلانو، الذي يقام في مدينة ميلانو هو معرض تجاري للملابس، يعرض مجموعة ملابس خريف وشتاء في شهر فبراير ومارس من كل عام، ويقام الحدث لعرض مجموعات ملابس الصيف والربيع في سبتمبر وأكتوبر من كل عام.

وفي هذا الموسم من أسبوع الموضة أطلقت غرفة الموضة الإيطالية بالتعاون مع مصممين مثل بيار باولو بتشولي المدير الإبداعي لدار فالنتينو، سلسلة حملات تهدف إلى رصد أموال طائلة لتسريع وتيرة التلقيح ضد فيروس كورونا.