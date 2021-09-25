فيتامينات وعناصر مفيدة يحققها التمر عند تناوله على الريق يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

التمر من الأطعمة التي يعشقها الكثير من الأشخاص، وذلك يفضل احتوائه على الكثير من المغذيات التي تعود بالنفع على جسم الإنسان، ولتناوله على الريق الكثير من الفوائد الصحية، نذكرها لكم حسب ما جاء في موقع "healthline".

1-مغذي جدا:

يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى الألياف ومضادات الأكسدة، ومع ذلك، فهو غنية بالسعرات الحرارية لأنها فواكه مجففة.

2-نسبة عالية من الألياف:

التمر غني بالألياف، ما قد يكون مفيدًا في منع الإمساك والتحكم في نسبة السكر في الدم.

3-نسبة عالية من مضادات الأكسدة المقاومة للأمراض:

يحتوي على عدة أنواع من مضادات الأكسدة التي قد تساعد في منع تطور بعض الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسرطان ومرض الزهايمر والسكري.

4-قد يعزز صحة الدماغ:

مفيد في تقليل الالتهاب ومنع تكون اللويحات في الدماغ، وهو أمر مهم للوقاية من مرض ألزهايمر.

5- يعزز العمل الطبيعي:

يساعد على تعزيز وتسهيل المخاض الطبيعي للمرأة الحامل، عند تناوله خلال الأسابيع الأخيرة من الحمل.

6-محلي ممتاز طبيعي:

يعتبر بديلاً صحيًا للسكر الأبيض في الوصفات نظرًا لمذاقه الحلو والمغذيات والألياف ومضادات الأكسدة.

7-صحة العظام:

يحتوي على العديد من المعادن، بما في ذلك الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، بالإضافة إلى قدرته على منع الحالات المتعلقة بالعظام مثل هشاشة العظام.

8-السيطرة على نسبة السكر في الدم:

التمر لديه القدرة على المساعدة في تنظيم نسبة السكر في الدم بسبب انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم والألياف ومضادات الأكسدة، وبالتالي، فإن تناوله قد يفيد إدارة مرض السكري.