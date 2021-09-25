7 طرق طبيعية تفاجئكم بقدرتها على تبييض الأسنان خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يسعى الكثير من الناس للحصول على ابتسامة بيضاء مثل المشاهير، ولكنها تكلفهم المزيد من المال، ولا يعرفون ما التقنيات المستخدمة.

ولكن يوجد العديد من الوسائل التي تساعدك في الحصول على ابتسامة بيضاء والشعور بثقة، والحل بسيط يوجد في جميع البيوت المصرية.

"الخليج 365" يعرض لكم أسهل الطرق لتبيض الأسنان في المنزل، وذلك وفقا لما ورد في موقع "webmed".

1- التنظيف بالفرشاة والخيط:

نظافة الفم الجيدة هي طريقة صحيحة للحفاظ على ابتسامتك في أفضل حالاتها.

ولا تزيل معاجين الأسنان البقع من على سطح أسنانك بشكل كامل، لذا يتخلص التنظيف بالخيط من الطعام والبكتيريا التي يمكن أن تتصلب وتتحول إلى طبقة البلاك.

2- سحب البكتيريا بالزيوت:

هذه التقنية شائعة في الطب الهندي القديم، تمضمض بملعقة كبيرة من الزيت (مثل السمسم أو جوز الهند أو زيت الزيتون) في فمك لمدة تصل إلى 20 دقيقة لسحب البكتيريا، وجدت دراسة حديثة أن استخدام زيت جوز الهند يمكن أن يمنع تسوس الأسنان.

3- بيكربونات الصوديوم:

هي مادة كاشطة خفيفة تعمل على إزالة البقع، ستحصل على نتائج أفضل بالتبديل إلى معجون أسنان يحتوي عليها، وتشير الدراسات إلى أن التنظيف بالفرشاة بالمنتجات التي تحتوي عليه سيعمل على إزالة البقع منها سريعاً.

4- تفاح، أناناس، فراولة:

حمض الماليك في التفاح يعزز اللعاب ليغسل الأحماض، وتساعد معاجين الأسنان التي تحتوي على البروميلين، وهو مركب موجود في الأناناس، يعمل على تبييض الأسنان، لكن لا يوجد دليل على أن تناول هذه الفاكهة سيجعل ابتسامتك تلمع.

5- خل التفاح:

يساعد في قتل البكتيريا وإزالة البقع، وستحصل على ابتسامة أكثر بياضا.

6- الكركم:

التوابل الحارة والمرة المعروفة بنكهة الكاري هي أيضًا صبغة طبيعية يمكنها تحويل النسيج الأبيض إلى لامع، ومعجون الكركم يمكن أن يحول الأسنان الصفراء إلى اللون الأبيض.

7- قشر الليمون:

قم بخلط ملعقة كبيرة من قشر الليمون والملح، مع ربع كوب من بيكربونات الصودا، وتخلط المكوّنات جيّداً، ثم يحفظ المزيج في علبة محكمة الإغلاق، ويعمل هذا على تبيض الأسنان في وقت قصير.

8- الروزماري:

يستخدم كغسول طبيعيّ للتخلّص من أوجاع الأسنان والتهابات اللثة، كما يعالج التهاب الحلق والسعال، ويحارب العدوات الفيروسية والجرثومية والبكتيريّة والفطريات.

انتبه إلى ما تأكله:

الأطعمة بما في ذلك التوت والمشروبات مثل القهوة والصودا من المواد المسببة للاصفرار الأسنان، ولكن ليس عليك التخلي عنها، استمتع بها باعتدال، واغسلها بالماء مباشرة بعد ذلك حتى تقل فرصة تأثيرها على أسنانك، (انتظر 30 دقيقة قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة لحماية طبقة المينا).

يمكن أن يتسبب تدخين التبغ ومضغه أيضًا في حدوث بقع، وهذا سبب آخر للإقلاع عن التدخين.