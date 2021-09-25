لا تتوقعها.. 7 عادات مدهشة تمنعك من الحصول على ليلة نوم هانئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

على الرغم من أن قلة النوم ليلاً يمكن أن تؤثر على صحتك ومظهرك وجودة حياتك بشكل عام، فإن كثيرون ينامون أقل من 7 ساعات كل ليلة.

وفي حين أن القلق والتوتر يفسد عقلك ويؤدي إلى زيادة الليالي المضطربة، فهناك بعض العادات اليومية التي يمكننا العمل عليها من أجل الحصول على نوم أفضل.

Bright Side يستعرض 7 عادات يجب التوقف عنها لأنها تمنعك من الحصول على ليلة نوم هانئة

- القفز في السرير مباشرة

في نهاية يوم حافل، كل ما تريد فعله على الأرجح هو وضع رأسك على وسادة، لكن القيام ببعض الطقوس المسائية المريحة يمكن أن يساعد عقلك في الواقع على وضع مسافة بين النهار والليل وسيساعدك على النوم بشكل أسرع.

قد يشتمل روتين وقت النوم على وجبة خفيفة قبل النوم أو أخذ حمام دافئ أو قراءة كتاب جيد، ليس من الضروري أن تكون طقوسك المسائية معقدة، فقط اختر شيئًا يهدئ عقلك، وسيساعدك على الاسترخاء بسهولة أكبر.

- شرب الشاي الأسود قبل النوم

يُعرف شاي الأعشاب بآثاره المهدئة وقد استخدم لعلاج الأرق لسنوات، وعلى الرغم من أن العديد من أنواع الشاي، مثل البابونج أو اللافندر، يمكن أن تساعدك على الاسترخاء وحتى تحسين نوعية نومك، فإن بعض المشروبات تعمل في الاتجاه المعاكس، على سبيل المثال، الشاي الأسود غني بالكافيين وقد يسبب العصبية والأرق.

- النوم تحت بطانية غير مناسبة

في حين أننا لا نستطيع النوم بدون بطانية، فإن اختيار البطانية المناسبة أمر بالغ الأهمية لنيل قسط جيد من الراحة أثناء الليل.

يسهل غسل البطانيات المصنوعة من البوليستر والعناية بها، ولكنها ليست الخيار الأفضل عندما يتعلق الأمر بنوم أفضل، البوليستر مادة اصطناعية، مما يعني أنها لا تتنفس ولن تسمح لجسمك بتنظيم درجة حرارته، مما يجعلك تشعر بالحرارة والتعرق.

بدلاً من شراء بطانية بوليستر، اختر البطانية المصنوعة من الصوف، حيث ستبقيك دافئة وتسمح لبشرتك بالتنفس.

- الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية في المساء

التمرين يساعدك على الاسترخاء والتخلص من القلق، والذي بدوره سيحسن نومك، لكن ممارسة الرياضة في وقت متأخر جدًا من اليوم قد تضر أكثر مما تنفع وتعيث نومك الجيد ليلاً، الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية في غضون ساعة من وقت النوم لن يمنحك وقتًا لانخفاض درجة حرارة جسمك، مما يتسبب في إلقائك للنوم والاستيقاظ ليلاً، إذا كنت تفضل ممارسة الرياضة ليلاً، التزم بالتمارين منخفضة الشدة قبل 4 ساعات على الأقل من الذهاب إلى الفراش.

- تخطي الإفطار

يُطلق على الإفطار أهم وجبة في اليوم، وعلى الرغم من أنه قد لا يكون لديك وقت خلال ساعات الصباح المزدحمة، فإن التسرع في الخروج دون تناول الطعام لا يؤثر فقط على وزنك وقدرتك على التركيز، بل يؤثر أيضًا على جودة نومك، الأشخاص الذين يتخطون وجبة الإفطار بانتظام هم أكثر عرضة للنوم بشكل سيء والاستيقاظ وهم يشعرون بالضيق.

- لبس البيجامة للنوم

في المساء، لا شيء يبدو أكثر جاذبية من ارتداء البيجامة المفضلة لديك والنوم أخيرًا، لكن بعض البيجامات تكون دافئة جدًا بالنسبة لك وقد تتداخل مع نومك.

ننام بشكل أفضل عندما تنخفض درجة حرارة أجسامنا قليلاً، وإذا لم يكن الذهاب للنوم عاريًا مناسبًا لك، فاختر ملابس نوم خفيفة الوزن مصنوعة من أقمشة طبيعية تسمح بمرور الهواء، مثل الكتان أو القطن.

- لديك سجاد في غرفة نومك.

يمكن للسجاد أن يجعل أي غرفة تبدو مريحة، ولكن وضعها حول سريرك ليس هو الخيار الأفضل عندما يتعلق الأمر بنوم جيد أثناء الليل.

يمكن للسجاد التقاط الغبار والعث بسهولة، مما يجعلها أرضًا خصبة لتكاثر البكتيريا الضارة، أظهرت الدراسات أن جودة الهواء الداخلي ضرورية لنومك، ويمكن أن تؤثر أيضًا على أدائك في اليوم التالي.