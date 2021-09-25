كم ملعقة من السمنة المسموح بها صحيا يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

السمن من الأطعمة التي لا غني عنها في المطبخ، حيث تستخدم في العديد من الأطباق والوصفات، كما أنه عنصرًا أساسيًا في نظامك الغذائي وله العديد من الفوائد الطبية، لكن هل تعلم ما مقدار السمن المراد إضافته يوميا؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفق ما ذكر موقع " timesofindia".

الفوائد الصحية للسمن:

- ملعقة من السمن مع كوب من الحليب والكركم مع الفلفل الأسود، يساعد في تطهير الجهاز الهضمي من السموم، وهذا يساهم في علاج الإمساك.

- واحدة من أهم فوائد للسمن أنه يساعد في تحسين التمثيل الغذائي، ما قد يؤدي إلى تحسين حالتك المزاجية بشكل كبير، وزيادة مستويات الطاقة لديك، وإنقاص الوزن بشكل فعال.

- كما أنه مصدر غني لحمض الزبد، حيث يعمل كغذاء بروبيوتيك للبكتيريا الموجودة في الأمعاء.

- يحتوي على فيتامين K2 الذي يساعد العظام على امتصاص الكالسيوم، وتقليل آلام المفاصل.

- يقلل تناول السمن مع الكركم والفلفل الأسود من الالتهابات وكذلك الإجهاد، مما قد يساعد في الحفاظ على جودة نوم أفضل.

- يساهم استهلاكه أيضا في إعطاء البشرة توهجًا.

- يساعد CLA الموجود في السمن على التقليل من الإصابة بالأورام، وخفض نسبة الكوليسترول الضار، فضلا عن ضبط مستويات السكر في الدم.

ما مقدار السمن الموصي به:

يمكن إضافة 3-4 ملاعق من السمن في اليوم مع الأفراد الذين يتبعون أسلوب حياة صحي.

لكن ملعقة أو 5 جم من السمن يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون، لذا، يجب على الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية مثل السكري والسمنة وارتفاع الكوليسترول ومرضى القلب ومتلازمة تكيس المبايض، أن يكونوا حذرين بشأن كمية السمن.