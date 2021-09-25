ابتعد عن هذا النوع.. هكذا تختار الزبادي المفيد فعلا

محمد اسماعيل - القاهرة - يؤدي تناول الزبادي إلى تقوية قدرة الجهاز المناعي، وبالتالي تحفيز الجسم على محاربة الفيروسات والعدوي، وغيرها من الفوائد الصحية، لكن كيف يمكن اختيار الزبادي المفيد فعلا؟

الدكتور ميخائيل غينسبورغ خبير التغذية الروسي، يوضح أنه عند اختيار الزبادي يجب التأكد من أنه لا يحتوي على نسبة عالية من سكر اللاكتوز.

ويشير الخبير، إلى أن "الحليب يحتوي على 5 بالمئة من سكر اللاكتوز، الضار كبقية أنواع السكر الأخرى مثل الفركتوز والسكروز. ويجب أن تكون نسبة هذا السكر في الزبادي أقل مما في الحليب. لأنه خلال عملية التخمر، يتحول قسما منه إلى حمض اللاكتيك"، وفقا لـ"روسيا اليوم".

ويضيف، الزبادي المحتوي على السكر، ضار كبقية المشروبات المحلاة، ويقول، "كل شيء في الزبادي مفيد باستثناء السكر: بيفيدوبكتيريوم Bifidobacterium والبوتاسيوم وبروتينات سهلة الهضم".

ويضيف، ولكن نسبة الدهون في الزبادي ليست مؤشرا مهما كما كان يعتقد سابقا. لذلك لا ينصح بتناول الزبادي الخالي من الدسم فقط. لأن إزالة الدهون سيف ذو حدين، فهناك أشياء مثل فيتامينات А وD مرتبطة بالدهون. كما أنه كلما كانت نسبة الدهون في الزبادي قليلة، قلّت نسبة البروتينات فيه.

ويقول، "إذ لم تضف البروتينات إلى الزبادي، فإن نسبتها ستكون 2.5-3 بالمئة، استنادا إلى محتوى الدهون فيه".

وينصح الخبير بتناول الزبادي المحتوي على المكسرات والحبوب والثمار، كما يمكن إضافته إلى دقيق الشوفان