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مع بيتزا أو بالدجاج والبشاميل.. أفكار مختلفة لتناول التوست الأبيض

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كتب: هن -

04:11 ص | السبت 25 سبتمبر 2021

توست البيتزا

عرض الشيف الشربيني، عدة طرق مختلفة لتناول «خبز التوست»، ويمكن إدخاله في بعض الأطعمة المفضلة، وذلك من خلال برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، والتي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل والاستمتاع بمذاقه الشهي.

توست البيتزا

مقادير عمل توست البيتزا

توست أبيض 

صلصة بيتزا جاهزة

فلفل ألوان

شرائح زيتون 

شرائح تونة 

مصفاة بصل 

شرائح رومي مدخن مكعبات

بسطرمة

جبنة جودة أو شيدر 

جبنة موتزاريلا 

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طريقة عمل توست البيتزا

صلصة البيتزا

يشوح البصل والفلفل ألوان في زيت ويتبل بملح وفلفل

بيتزا بحشوة البسطرمة

يحمص التوست في الفرن ثم يدهن بصلصة البيتزا وتضاف حشوة فلفل ألوان وبصل وبسطرمة والجبن

بيتزا بحشوة رومي مدخن

يحمص التوست في الفرن ثم يدهن بصلصة البيتزا وتضاف حشوة رومي مدخن وفلفل ألوان وزيتون والجبن

بيتزا بحشوة التونة

يحمص التوست في الفرن ثم يدهن بصلصة البيتزا وتضاف حشوة تونة وفلفل ألوان وزيتون والجبن

تدخل الفرن حتى تسيح الجبن، وتقدم بالهنا

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توست الدجاج بالبشاميل

وفي طريقة أخرى لتناول التوست يمكن عمل توست الدجاج والبشاميل، وهو أيضًا من الطرق السهلة والبسيطة التي يمكن تناولها.

مقادير توست الدجاج بالبشاميل

2 قطعة صدور الدجاج 

زيت نباتي للقلي

بهارات دجاج مشكلة

زبدة 

دقيق 

بيض 

لبن 

كريمة 

مرقة 

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بودرة البصل 

ريحان جاف 

7 شريحة توست 

شيدر  شرائح

1 كوب جبن موزاريلا 

طريقة عمل توست الدجاج بالبشاميل

يشوح البصل في الزبدة على النار مع البهارات وبودرة البصل والملح والفلفل

ثم يضاف الدجاج والفلفل الألوان إلى الزبدة ويشوح حتى تمام الطهي

يخلط البيض واللبن مع الكريمة ويضاف لهم الريحان المجفف

يغمس التوست في هذا الخليط

يشوح جيدا من الجهتين في الزبدة

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فى البايركس: يرص طبقة من التوست وفوقها طبقة من شرائح الجبنة الشيدر، ثم يضاف خليط الدجاج

توضع طبقة أخرى من التوست المحمر

يسقى البايركس بخليط من اللبن والكريمة

وتضاف الجبنة الموتزاريلا على الواجهة

يدخل الفرن حتى تمام الطهي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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