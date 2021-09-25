فارق الحياة.. ماذا حدث في جسم شاب شرب 1.5 لتر مشروب غازي في 10 دقائق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - دوما ما يحذرنا خبراء الصحة والتغذية من الإفراط في شرب المشروبات الغازية أو حتى تناولها، لما لها ضرر على الصحة.

وفي الصين، توفي شاب صيني يبلغ من العمر 22 عاما، بعد شربه 1.5 لتر مشروب غازي شهير في غضون 10 دقائق، للمساعدة في التهدئة بالطقس الحار.

وذكر المسعفون أن تناول الشاب للمشروب بشكل سريع تسبب في تراكم الغازات القاتلة داخل جسده، ما أدى إلى حرمان الكبد من الأوكسجين وفي النهاية أدى لموته، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية

وحسب الصحيفة، ذهب الشاب إلى المستشفى بعد ست ساعات من تناول المشروب الغازي واشتكى من ألم شديد وتورم في المعدة.

وأخبر الأطباء في مستشفى تشاويانغ ببكين، أنه شرب بسرعة 1.5 لتر للمساعدة في التهدئة بسبب الطقس الحار، وأدى تناول المشروب بسرعة كبيرة إلى تجمع الغازات في أمعائه والتي تسربت بعد ذلك إلى الوريد البابي، أحد الأوعية الدموية الرئيسية في الكبد، بسبب الضغط وتسبب هذا في أضرار قاتلة، وفقا للأطباء الذين قدموا تفاصيل الحالة.

وأظهرت الاختبارات التي أجريت على الشاب، عدة علامات مقلقة، إذ إنه لم يعاني من أي مشاكل صحية أساسية، لكنه عانى من ارتفاع معدل ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم وكان يتنفس بسرعة.

ووجدت الأشعة المقطعية أنه مصاب بالالتهاب الرئوي، ووجود غير طبيعي للغاز، في جدار أمعائه وريده البابي.

وكشفت عمليات المسح أيضا عن إصابته بنقص تروية الكبد، وتم إعطاؤه دواء للمساعدة في حماية كبده ومحاولة تثبيت وظائف جسده الأخرى من المزيد من التلف.

وبعد 12 ساعة أظهرت فحوصات الدم أن الشاب يعاني من تلف خطير في الكبد تدهورت حالته أكثر وتوفي بعد 18 ساعة من العلاج.