تعرف على سر إضافة السكر على الأطعمة الحادقة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

من المتعارف عليه استخدام السكر في الحلويات فقط، ولكن يمكن استخدام السكر على الأطعمة الحادقة أيضا لتحضير الوجبات بمذاق مختلف، ولكن متى يضاف السكر على الأطعمة الحادقة، وهو الأمر الذي أجاب عليه موقع «سي بي سي» سفرة.

سر إضافة السكر إلى الأطعمة الحادقة

السكر على الصلصة

يمكن إضافة السكر على الصلصة خلال طهيها، حيث يعمل السكر على معادلة حموضة الصلصة وضبط مذاقها وذلك بإضافة ملعقة صغيرة منه فقط.

إضافة السكر على الشوربة

عند تحضير الشوربة يلجأ البعض إلى إضافة السكر عليها عند سلق اللحوم والدواجن، حيث يساعد السكر على تسوية اللحوم بأنواعها في وقت أقل دون أن يخل بالطعم، ويساعد السكر على تخفيف ملوحة الطعام إذا ما تم إضافة الكثير من الملح خلال الطهي.

إضافة السكر على الأرز

ينضم الأرز للوصفات التي يمكن أن يضاف عليها السكر عند تحضيره في وصفته الطبيعية الحادقة، ويمكن استخدام السكر في وصفة البصل المكرمل لتحضير الأرز بالبصل بلونه البني المميز، ومانحتاج إليه كرملة السكر وتشويح البصل حتى يأخذ اللون البني المكرمل، ومن ثم استكمال تحضير الأرز البني بالخطوات المعتادة.

حيل التخلص من الملح الزائد في الطعام

الليمون

يعتبر الليمون من ضمن الأشياء التي تساعد على التخلص من الملح الزائد في الطعام.

البطاطس والجزر

إضافة مكعبات الجزر والطماطم على الأكلة المليئة بالملح يساعد على تقليل الملح الزائد في الطعام.

زيادة كمية الماء

من الخطوات التي سهل تقليل الملح الزائد في الطعام.

الخل

وضع قطرات من الخل على الوصفة بشكل تدريجي على الأطعمة ذات الملح الزائد، حيث يساعد على تقليلها.