مقرر المجلس القومي للسكان بسيناء: نستهدف توثيق حالات الزواج العرفي للقاصرات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت نوال سالم، مقرر المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، إنهم بدأوا تنفيذ حملة جديدة ضمن حملات مبادرة «حياة كريمة» لتوثيق الزواج القبلي واستخراج سواقط القيد في مدينة الحسنة بوسط سيناء، وهي الحملة التي تستهدف توثيق الزواج العرفي القائم بالفعل للفتيات القاصرات، ونتج عنه إنجاب أطفال.

سالم: هدفنا أن لا يكون إنجاب الأطفال مخالف للقانون

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الجمعة، أن الحملة يتم فيها توثيق حالات الزواج التي تمت بالفعل ووضعها في الإطار القانوني على يد مأذون بتاريخ قديم نسبيا يسمح لهم ضم الأبناء الناتجين عن تلك الزيجات، وحتى لا يكون إنجابهم مخالفا للقانون.

وأوضحت أن الحملة تستهدف تسجيل الأطفال فاقدي القيد وحرموا من الكثير من الخدمات التي تقدمها الدولة لهم كالرعاية الصحية والتعليم، «إحنا بدأنا الحملة على مستوى المحافظة ككل، وكل جوله بننزل في منطقة بعينها، وكانت أولي جولاتنا في 23 أغسطس».

توثيق 20 حالة زواج حتى الآن

وأكدت أن الحملة قامت بتوثيق 20 حالة زواج كانوا دون السن القانونية للزواج، كما قامت الحملة بتوثيق 35 عقد زواج لفتيات تزوجن قاصرات السن، «الـ35 سيدة متزوجين زواج غير قانوني، ودي حاجة تخوف، وكان الله أعلم إيه اللي هيحصلهم بعد كدة».

وأشارت إلى أن عدد هذه الزيجات يقل تدريجيا مع رفع الوعي لدى المواطنين بالمحافظة، كما أن الحملة لا تستطيع حصر العقود غير الموثقة على مستوى المحافظة، بسبب خوف آباء الفتيات من الوقوع تحت طائلة القانون حال تزويج بناتهم في سن غير قانوني، «مفيش أب هييجي يقول أنا جوزت بنتي بشكل عرفي على يد محامي، ولكنها لما بتيجي تسجل الطفل بيطلب منها وثيقة الزواج ومبيكونش عندها، وفي تلك الحالة لا يتم تسجيل الطفل».

وتابعت: «عدم تسجيل الطفل في الحكومة لا يعني عدم حصوله على التطعيمات الصحية وتحليل كنقص هرمون الغدة الدرقية، لأن ده برنامج قومي لأي طفل حتى لو مش مسجل لدى وزارة الصحة، ولكن الطفل بييجي بعد كدة عايز يدخل المدرسة أو الروضة ومش هيعرف لأنه مش معاه ورق يثبت أي شيء».