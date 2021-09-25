«مارينا» تستغل موهبتها للاحتفال بخطوبتها.. ابتكرت رقصة خاصة مع أصدقائها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رغبة منها في تحقيق سعادتها بصورة غير مألوفة ومحاولة البحث عن ما هو خارج الصندوق للاحتفال بيوم خطوبتها، فاجأت مارينا نعيم، صاحبة الـ24 عامًا، لمفاجأة خطيبها والحاضرين في هذا الجمع الكبير، حتى تصدرت أحاديث العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

رقصة جماعية

خلال بحثها عن أمر غير تقليدي لتقديمها في حفل خطبتها، رغبت في مزج موهبتها في الرقص، والتي هي جزء من مجال عملها الأساسي «ممثلة مسرحية» مع الحفل، ليهديها تفكيرها إلى ابتكار تصميم استعراضي يجمعها بأصدقائها المقربين، على مجموعة من الأغنيات المختلفة والمفضلة لها، حسبما كشفت العروس لـ «هن».

تفاصيل الاستعراض

إلى جانب استعداداتها الأساسية وانشغالها للتحضير لحفل خطبتها، حرصت «مارينا» لتخصيص وقت محدد على مدار أسبوعين للتجمع مع أصدقائها وشركائها في الرقصة الاستعراضية، داخل أحد الاستوديوهات الخاصة، ومن ثم بدأوا جميعهم في البحث عن رقصة مميزة وبسيطة، «اتجمعنا وبدأنا ندور ونبتكر استعراض لينا، وتراكات الأغاني كانت من اختياري، واختارت تراكات كتيرة عشان أشوف الأنسب».

اعتمدت الفتاة العشرينية وأصدقاؤها خلال تدريباتهم على الرقصة الخاصة بهم على خبراتهم في مجال الرقص الاستعراضي، ومدرب خاص يدعى «أسامة».

انتشار وردود أفعال

«أنا نشرت الفيديو على صفحتي على فيس بوك، عشان صحابي يشوفوه والناس اللي محضرتش الخطوبة تشوفه، نمت وصحيت لاقيته وصل لنص مليون مشاهدة واتفاجئت بانتشاره، وده مكانش في دماغي من البداية»، مفاجآة كبيرة تلقتها العروس بعد تصدر فيديو الرقص الاستعراضي الخاص بحفل خطبتها، أحاديث منصات التواصل الاجتماعي.

وسرعان ما تلقت «مارينا»، العديد من ردود الأفعال المتباينة حول الفيديو، فهناك من وجهوا لها التهنئات المختلفة، وآخرين انتقدوا الأمر ،«اتبسطت بردود فعل الناس وإنه عجبهم كدا».