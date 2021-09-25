ما السبب وراء وجود "عماص العين" عند الاستيقاظ من النوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

نستيقظ جميعًا في الصباح على بعض المواد اللزجة القشرية (العماص) في أعيننا التي تزعجنا.

وهي أمر طبيعي، إذ إن هذه القشرة لها غرض، ولكن في الوقت نفسه إذا زادت عن المعدل الطبيعي، فقد تشير إلى وجود مشكلة.

وكثير منا يشعر بالفضول الشديد لمعرفة سبب ظهور هذه المادة غير المرغوب فيها، لذلك نورد لكم سبب حدوثها وفق ما نقل موقع "Brightside".

1- العينان تبقى مغلقة طوال الليل:

عندما تكون نائمًا، تتراكم هذه القشور في زوايا عينيك، وأحيانًا على طول خط الرموش، وتظهر لأن عينيك لا تحصل على تليين كما تفعل عندما ترمش.

2- عنصر ضروري لصحة العين:

يمكن أن تكون إفرازات العين رطبة ولزجة أو جافة ومتقشرة، كونها تأتي من غشاء دمعي في عينك، والذي يفرز عندما ترمش ويبقيها رطبتين، هذه أيضًا آليات دفاع الجسم التي تحميها من البكتيريا والجراثيم.

متى يحصل مضاعفات؟

1- عيون جافة:

يحدث جفاف العين عادة عندما تنظر إلى هاتفك أو شاشة الكمبيوتر لفترة طويلة، حتى عندما تكون في مكان مكيف، لا تحصل على ما يكفي من الدموع التي يجب أن ترطبها وقد تؤثر على قشور عينك بشعور مزعج.

2- لا تزيل قشرة العين كثيرًا:

عندما تستيقظ من النوم، قد تكون في روتين فحص هاتفك على الفور أو ربما تلتقط فرشاة أسنانك، لكن يجب أن تزيل تلك القشور من عينيك أولاً،

تتمثل إحدى الخطوات المهمة لإزالتها بالطريقة الصحيحة في ترطيب منشفة أو استخدام الماء الدافئ، والذي سيقضي أيضًا بشكل فعال على جميعها.

3- قد يدل هذا على وجود ضرر:

إذا كنت ترى هذه المخاطات تحدث لك كثيراً، فهذا ليس طبيعيًا، كل شخص لديه وضع فريد مع هذه المادة اللزجة، لذلك يجب الاتصال بالطبيب إذا لم تكن مريضًا ومعرفة ما إذا كانت هناك علامات على أي أضرار في العين.ِ