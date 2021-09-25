لقاء الخميسي بإطلالة أنيقة في حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تألقت الفنانة لقاء الخميسي أثناء تكريمها في الحفل الختامي لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ68.

وارتدت لقاء فستانا قصيرا باللون الأسود، وحزاما عريضا يبرز رشاقة الخصر.

كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل الملموم للخلف، والألوان الهادئة في المكياج.

ويُقام حفل توزيع جوائز وتكريمات الدورة الأولى لمسابقة الأفلام القصيرة "نحو حياة أفضل"، التي ينظمها المركز الكاثوليكي المصري للسينما والمجلس العالمي للتسامح والسلام.

لقاء الخميسي انتهت مؤخرا من تصوير مسلسل "إجازة مفتوحة" ويشاركها البطولة الفنان شريف منير.