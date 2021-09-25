6 وصفات طبيعية لعلاج التهاب المفاصل.. منها الكرنب والقرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

التهاب المفاصل هو تورُم وشعور بألم عند لمس مفصل واحد أو أكثر، وهو موجود منذ زمن، لذا هناك علاجات طبيعية استخدمها الإنسان لسنوات عديدة، يوضحها موقع "brightside" على النحو التالي.

1- زيت الكافور:

يحتوي على خصائص لا يساعد فقط في تهدئة الالتهاب ولكنه يخفف الألم المرتبط به.

كيفية استخدامه:

- امزج 8-10 قطرات منه مع نفس الكمية تقريبًا من زيت النعناع.

- أضف إلى هذا الخليط 3-5 ملاعق صغيرة من أي زيت آخر، مثل الزيتون أو المورينجا، ويوصى باستخدام باستخدام الأخير.

- ادهن به مفاصلك المؤلمة وستشعر بتحسن.

2- القرفة:

لاحتوائها على حمض الأراكيدونيك، وهو حمض دهني يساهم في العلاج.

كيفية استخدامها:

اخلط كوبًا من الماء الساخن مع ملعقتين من العسل وملعقة صغيرة من القرفة، واشربه مرة صباحا وأخرى ليلا.

3- البرسيم:

من أفضل العلاجات لاحتوائه على العديد من المعادن والفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى التي تلعب دورًا حاسمًا في نمو عظامنا والحفاظ على صحتها.

كيفية استخدامه:

- يمكن تخميره لصنع شاي عشبي.

- استخدم كميات متساوية من أوراق البرسيم وأوراق التوت الأحمر والنعناع، للتخمير.

- أضف ملعقة كبيرة من خليط الشاي إلى نحو كوب من الماء المغلي واتركه يغلي لمدة 5 دقائق قبل الشرب.

4- الكرنب

لأنه يحتوي على مركب فلافونويد الذي يمنحه خصائص ممتازة مضادة للالتهابات.

كيفية استخدامه:

- أزل الجذع الصلب من أوراق الملفوف (الكرنب) واضغط عليها باستخدام أداة صلبة لتحرير بعض من عصارتها.

- لف أوراقه بورق الألومنيوم وضعها في الفرن لبضع دقائق لتسخينها.

- لف أوراقه الدافئة حول المفصل المؤلم لتغطيته بالكامل بالأوراق.

- ثبتها في مكانها عن طريق لفها بضمادة شاش ذاتية اللصق، قم بتغطية الكمادة بالكامل بغطاء بلاستيكي أو ورق ألومنيوم لاحتواء الدفء.

- اتركه لمدة ساعة أو ليلة كاملة.

5- الكركم:

يقلل من آلام المفاصل والتورم. كيفية استخدامه:

- أضفه إلى طعامك.

- يمكنك أيضًا خلط ملعقة منه مع كوب من الحليب الدافئ، وشربه قبل النوم، للحصول على قسط جيد من الراحة.

- تأكد من تناوله بانتظام لتقليل آلام المفاصل والالتهابات الناتجة عنها.

6- القرنفل:

أظهرت الأبحاث أن إضافته إلى نظامك الغذائي يقلل الالتهاب الناجم عن التهاب المفاصل بنحو 44٪.

أضفه إلى طعامك أو ضعه مع الشاي إذا كنت لا تحب مذاقه، ويمكنك تناول مكملات القرنفل على شكل أقراص.