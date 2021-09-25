منة عرفة توجه رسالة لزوجها قبل زفافهما: عوضتني عن اللي كنت محرومة منه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل حفل زفافهما، وجهت الفنانة الشابة منة عرفة، رسالة رومانسية لزوجها الفنان الصاعد محمود المهدي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت الفنانة منة عرفة صورة رومانسية تجمعهما، معلقةً عليها: «إلى زوجي ورجل أحلامي، في كل موقف صعب بيعدي علينا بتثبتلي فيه إنك راجل مفيش منه كتير وفي كل لحظة حلوة بتعدي ما بيننا بنبهر بـ قد إيه أنا إنسانة محظوظة، وربنا بيحبني عشان رزقني براجل زيك».

منة عرفة لـ محمود المهدي: أنت هديتي من ربنا

ووجهت «منة» كلمات رومانسية لزوجها، قائلةً: «أنت السعادة و الفرحة والأمان اللي كنت محرومة منهم عشان مكنتش في حياتي يا حياتي، أنت هديتي من ربنا اللي كل يوم وكل لحظة بشكر ربنا عليها، أنت العوض اللي كنت مستنياه طول حياتي، غيرتني وغيرت حياتي كلها للأحسن، جيت بدلت كل الحزن و الوجع والخوف بحب وأمان واستقرار وذكريات حلوة زيك».

وتابعت منة عرفة: «أنت أرجل وأجدع وأحن وأحلى راجل أنا شفته في حياتي، ربنا يديمك أحلى نعمة في حياتي ويخليك ليا وميحرمنيش منك ويحميك من كل شر ويسعدك ويفرح قلبك زي ما دايما بتفرحني».

واختتمت الفنانة: «كل الكلام ده ميوصفش 1% من حبي واحترامي ليك بجد بحبك يا توأم الروح والشكل يا من تنتمي له روحي ووجداني وهويتي».

وعلى الفور رد «المهدي»، على رسالة منة عرفة، معلقًا: «معنديش كلام يوصف حاليًا إحساسي بعد الكلام ده ربنا يقدرني وأسعدك».

مسابقة لحضور حفل زفاف منة عرفة

وقررت منة عرفة، ومحمود المهدي، وضع 3 شروط لحضور حفل زفافهما، واختيار 10 أشخاص بشكل عشوائي من الفائزين، على غرار المسابقات التي يتبعها «البلوجرز»، جاءت على النحو الآتي:

1- متابعة صفحة منة عرفة الشخصية على «فيس بوك» وتسجيل الإعجاب بها.

2- تسجيل إعجاب ومشاركة مقطع فيديو الشروط.

3- الإشارة إلى أكبر عدد من الأصدقاء في التعليقات على المقطع.