الامارات | #النصف_الحلو.. أحذية «شومارت AW21»: «خطوات» في الاتجاه الصحيح

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. أحذية «شومارت AW21»: «خطوات» في الاتجاه الصحيح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق «شومارت»، متجر الأحذية الرائد في المنطقة، مجموعة مذهلة جديدة ليبدأ موسم خريف/‏‏شتاء 2021 بقوّة في جميع المتاجر بمنطقة دول الخليج العربي.

تقدم المجموعة التي تخدم الاحتياجات المختلفة للرجال، والنساء والأطفال بأسعار في متناول اليد آخر صيحات أحذية الكعب العالي.

النساء

يتضمن خط «شومارت AW21» للنساء، الذي يقدم المزيج المثالي للأناقة غير المرتبطة بزمن والذوق العصري، مجموعة ساحرة من الأحذية والحقائب مع التركيز على الطباعة، والألوان، والتطريز، والتفصيل والزخرفة.

يتميز خط الحقائب وحقائب السهرة الجديد بتصميمات جديدة وتقليدية بحلول ذكية لوضع كل أشيائك، وأحزمة متعددة قابلة للفصل والتركيب، ومشابك معدنية متميزة.

الرجال

تركز أحذية «شومارت AW21» للرجال على الجزء العملي فتقدم تصميمات مرنة يمكن استخدامها في العمل والأماكن المغلقة وأيضاً أثناء ممارسة الرياضة.

الأطفال

يجمع خط «شومارت AW21» للأطفال بين الراحة والعملية وبين الألوان والروعة، في صورة أحذية متوسطة الرقبة، وأحذية الباليه، وأحذية هايكينغ للتنزه، والصنادل اللامعة والأحذية الرياضية الخفيفة المتاحة في مجموعة من الألوان والأشكال.

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