الامارات | نصائح لشراء مرتبة مريحة وآمنة للصغار

شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لشراء مرتبة مريحة وآمنة للصغار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصحت جمعية «مزيد من الأمان للأطفال» الألمانية، الوالدين بمراعاة بعض الأشياء المهمة عند شراء مرتبة لسرير الأطفال، كي ينعم الصغار بنوم هانئ ومريح، مع الحفاظ على سلامتهم أثناء النوم.

وأوضحت أن المرتبة ينبغي ألا تكون طرية للغاية، كي لا «يغطس» رأس الطفل، ويتعرض لخطر الاختناق. ويجب أن تسمح المرتبة بتدوير الهواء بشكل مثالي، لذا ينبغي ألا تستخدم أغطية حماية من الرطوبة غير نفّاذة للهواء.

ومن المهم أيضاً ألا تنبعث من المرتبة رائحة نفاذة، والتي قد تشير إلى احتوائها على مواد ضارة بالصحة.

وتعد الحافة الثابتة مثالية للحيلولة دون انحصار الأقدام بين قضبان السرير والمرتبة. كما ينبغي أن تشتمل المرتبة على علامات اختبار السلامة، على سبيل المثال علامة GS. ومن المثالي تجربة المرتبة قبل الشراء، وذلك بوضع الطفل عليها، والتأكد من شعوره بالراحة أثناء النوم.

من المهم أيضاً ألا تنبعث من المرتبة رائحة نفاذة، إذ قد تشير إلى احتوائها على مواد ضارة.

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