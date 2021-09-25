الامارات | #النصف_الحلو.. «بلومينغديلز» تطلق أحذية لخريف وشتاء 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. «بلومينغديلز» تطلق أحذية لخريف وشتاء 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت علامة «بلومينغديلز» عن تشكيلة الأحذية لموسم خريف وشتاء 2021. وتضم التشكيلة أحذية مسطحة مفتوحة وأحذية بكعب عالٍ وشرائط، وجزماً بكعب عريض وأحذية مسطحة ناعمة. وتقدم التصاميم الجديدة ثلاث صيحات حيوية لهذا الموسم:

1: الحذاء المزود بشرائط

تكتسب الأحذية المزودة بشرائط طابعاً مرحاً ومميزاً. وتضم التشكيلة الجديدة أحذية من علامات مثل آتيكو وجاكموس واستديو أميليا، لتلائم مختلف المناسبات النهارية والمسائية.

2: كلاسيكية بلمسات عصرية

تضم التشكيلة أحذية كلاسيكية بلمسات عصرية مميزة، حيث تعيد تقديم أحذية الكعب العالي المفضلة لدى جميع السيدات بتفاصيل عصرية إضافية استثنائية. كما تضم أحذية مميزة بكعب عريض من علامات مثل مالون سولييه وألكسندر وانغ، مع قطع الكريستال أو الكعب الأبيض البسيط مع الفرو الصناعي.

3: جزم بكعب عريض

تقدّم هذه التشكيلة جزماً مميزة لموسم الشتاء من علامات مثل إنداكو وبروينزا شولر، وتتنوّع بأطوالٍ مختلفة لتناسب جميع الأذواق.

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