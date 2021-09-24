بعد 15 ليلة لـ منة الله هشام في المستشفى.. «هياخدوا جلد من جسمها عشان عملية جديدة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ 15 يومًا، ترقد الطالبة منة الله هشام، ضحية الدهس بأسيوط، في رعاية أحد المستشفيات الكُبرى بالعاصمة، بعدما أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجها ورعايتها، عقب حادث مروع تعرضت له أسفر عن تهتك جسدها، وكسر بالحوض والعمود الفقري.

15 يوما مرت بعد تنفيذ قرار السيد الرئيس، تتلقى خلالها الطالبة منة الله هشام الرعاية، وتخضع للعلاج لتتمكن من العودة للحياة الطبيعية مُجددًا، ويرافقها والدها هشام ثابت لحظة بلحظة، تاركًا عمله محاولًا دعمها ومرافقتها في المشوار الصعب.

اخر تطورات الحالة الصحية لـ منة الله هشام

وأكد هشام ثابت، والد الطالبة منة الله هشام، أن ابنته تتحسن بشكل كبير، خاصة عقب خضوعها لعملية جراحية جديدة: «منة بقت أحسن وكمان البكتريا ابتدت تقل عندها الحمد لله».

وأشار الأب إلى أن ابنته خضعت لعملية جراحية جديدة لعلاج الجروح الموجودة بالأرداف، لكنها لا تزال بحاجة لعمليات ترقيع الجلد المتهتك: «لسة باقي عمليات تانية، لما الجرح يتحسن عشان عمليات الترقيع محتاجة الجرح يكون نظيف».

وعن طريقة ترقيع الجلد المتهتك، أكد هشام ثابت، أنه لابد أن يكون من جسدها: «الجلد لازم يكون من جسمها، الموضوع ده هيحددوه دكاترة التجميل عشان المناطق السليمة قليلة».

تفاصيل حالة منة الله هشام الصحية

وكانت الطالبة منة الله هشام، تعرضت لحادث دهس من سيارة نقل ثقيل في أحد شوارع محافظة أسيوط، وأصيبت بتهتك في الحوض وتكسير بالعمود الفقري، وتمزق جلدها، وتم نقلها بالفعل إلى لأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة لتلقي العلاج اللازم، بعدما وجه الرئيس بعلاجها عقب استغاثات الأم.